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LIGA360 – комплексне рішення для розв’язання питань воєнного часу

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Четвер 01 вересня 2022 11:22

Колосальних втрат зазнав український бізнес із початку повномасштабного вторгнення. За різними оцінками та результатами опитувань, майже 50 % бізнесів припинили свою діяльність, а ті, хто зміг втриматися і продовжує працювати в нових реаліях, кардинально змінили свої плани та підхід до роботи.

LIGA360 – комплексне рішення для розв’язання питань воєнного часу

Які потреби бізнесу під час дії воєнного стану вимагають найбільшої уваги, а головне, як їх вирішити, уникаючи ризиків, наразі розповідаємо.

Інформація про зміни воєнного періоду для роботи бізнесу – потреба № 1

За майже пів року повномасштабної війни компанії та підприємства навчилися жити в нових умовах, проте виникає постійна потреба в інформації щодо нововведень, змін чи скасувань законодавчих норм.

Розумний пошук, моніторинг, консалтинг, аналітика – усе в єдиному рішенні LIGA360. Тут можна скористатись зручним навігатором серед основних нововведень у законодавстві, отримати доступ до інформації про законодавчі зміни, роз’ясненя, аналітичні матеріали від експертів LIGA ZAKON.

KYC та due diligence

Нині дуже важливо розуміти, з ким маєш справу. Особливої уваги бізнесу потребує перевірка зв’язків партнера з рф та рб.

LIGA ZAKON дає можливість упевнено будувати зв’язки між об’єктами, компаніями та персонами з допомогою функціоналу CONTR AGENT у LIGA360. Так можливо перевірити історію контрагента, власників, керівників компанії, наявність санкцій та ризики, які можуть зашкодити під час співпраці.

Актуальною потребою є також перевірка іноземних партнерів. Так, у систему інкорпоровано дані британського реєстру, що відкриває не просто доступ до необхідної інформації, а й можливість ефективно та зручно, за допомогою корисних інструментів, нею користуватися.

Автоматизація процесів

Довести до автоматизму роботу з договорами зможе декілька інструментів у LIGA360. Функціонал CONTRACTUM заощадить час на підготовку договору, спростить кожен етап роботи з угодами, перевірить сторони, правове поле, приховані умови договору. Календар у LIGA360 закриває потреби юриста та бухгалтера. Максимально спростить подання звітності та реєстрацію ПН продукт REPORT.

Вберегти нерухоме майно від рейдерства під час війни

В умовах воєнного стану, під загрозою неправомірного захоплення зловмисниками опинилися земля і нерухомість, якою володіє бізнес.

Проблему можна вирішити, якщо відстежувати в реальному часі всі реєстраційні дії, які може бути вчинено з нерухомим майном. Вирішити питання допоможе сервіс SMS-Маяк у LIGA360, який миттєво поінформує про реєстраційні зміни та, звісно, захистить від рейдерських захоплень об'єктів нерухомості завдяки миттєвим.

Також, під час дії воєнного стану компаніям, які є учасниками судових процесів, важливо мати змогу моніторити судові справи. Не менш важливим буде і контроль репутації, який зможе проконтролювати LIGA360.

Більше інформації про інструмент для роботи всієї компанії, дізнавайтеся за посиланням.

Обирайте єдине командне рішення LIGA360, яке включає такі ролі, як HR, бухгалтер, юрист і керівник – чотири ролі в одному рішенні на вигідних умовах.

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