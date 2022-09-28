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Ліга націй: Іспанія вирвала в Роналду путівку до фіналу, збірна Чехії вилетіла з еліти

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Середа 28 вересня 2022 08:54
Ліга націй: Іспанія вирвала в Роналду путівку до фіналу, збірна Чехії вилетіла з еліти Фото: Щойно Альваро Мората забив вирішальний м'яч у Бразі (facebook.com/SeFutbol)
Автор: Антон Федорців

В останній ігровий день 6-го туру Ліги націй УЄФА збірна Португалії програла вирішальний матч іспанцям, а збірна Швейцарії переграла чехів на власному полі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.

Ліга націй, Дивізіон A, 6-й тур

Група A2

Швейцарія – Чехія – 2:1

Голи: Фройлер, 29, Емболо, 30 – Шик, 45

Нереалізований пенальті: Соучек, 61 (Ч)

Португалія – Іспанія – 0:1

Гол: Мората, 88

Швейцарці відкрили рахунок на 29-й хвилині. Шакірі накрутив оборонця на правому фланзі та подав на лінію воротарського, де Фройлер виграв верхову дуель і головою пробив під поперечину. А за хвилину Емболо отримав м'яч перед штрафним, просунувся вперед і пробив із лінії карної зони прямісінько в кут.

Чехи повернулися до гри перед перервою. Блискавична атака гостей завершилася прострілом Зіми з лівого краю штрафного в центр, звідки Шик завдав потужного удару в один дотик. А в середині другої половини він заробив пенальті, але Соучек втратив можливість вирвати для збірної Чехії нічию...

Португальці в матчі з Іспанією ще в першому таймі змарнували нагод на кілька поєдинків. Не змогли забити Невеш, Жота, Фернандеш та інші, а справжні дива у рамці творив Сімон. Та ж історія і після перерви.

Зокрема, Роналду після розрізної передачі Жоти не зміг переграти кіпера в ближньому бою, а простріл Діаш вчасно вибив оборонець. Зрештою, іспанська збірна покарала сусідів за марнотратність. На 88-й хвилині Вільямс-молодший головою скинув Мораті, якому залишалося лише влучити у порожні ворота.

Ліга націй: Іспанія вирвала в Роналду путівку до фіналу, збірна Чехії вилетіла з еліти

Завдяки цій перемозі Іспанія виграла квартет A2 і пробилася у "фінал чотирьох" Ліги націй. Там на піренейців уже чекали збірні Хорватії, Італії та Нідерландів. Підсумковий турнір відбудеться наступного літа.

До слова, напередодні збірна України звела внічию матч із Шотландією і залишилася в Дивізіоні B Ліги націй.

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Португалия Збірна Іспанії Ліга націй
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