Лига наций: Испания вырвала у Роналду путевку в финал, сборная Чехии вылетела из элиты

В последний игровой день 6-го тура Лиги наций УЕФА сборная Португалии проиграла решающий матч испанцам, а сборная Швейцарии обыграла чехов на собственном поле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков .

Лига наций, Дивизион A, 6-й тур

Группа A2

Швейцария – Чехия – 2:1

Голы: Фройлер, 29, Эмболо, 30 – Шик, 45

Нереализованный пенальти: Соучек, 61 (Ч)

Португалия – Испания – 0:1

Гол: Мората, 88

Швейцарцы открыли счет на 29-й минуте. Шакири накрутил защитника на правом фланге и подал на линию вратарской, где Фройлер выиграл верховую дуэль и головой пробил под перекладину. А через минуту Эмболо получил мяч перед штрафным, продвинулся вперед и пробил с линии площадки прямо в угол.

Чехи вернулись в игру перед перерывом. Молниеносная атака гостей завершилась прострелом Зимы с левого края штрафной в центр, откуда Шик нанес мощный удар в одно касание. А в середине второй половины он заработал пенальти, но Соучек упустил возможность вырвать для сборной Чехии ничью...

Португальцы в матче с Испанией еще в первом тайме упустили моментов на несколько поединков. Не смогли забить Невеш, Жота, Фернандеш и другие, а настоящие чудеса в рамке творил Симон. Та же история и после перерыва.

В частности, Роналду после разрезной передачи Жоты не смог переиграть кипера в ближнем бою, а прострел Диаша вовремя выбил защитник. В конце концов, испанская сборная наказала соседей за расточительность. На 88-й минуте Уильямс-младший головой сбросил Морате, которому оставалось лишь попасть в пустые ворота.

Благодаря этой победе, Испания выиграла квартет A2 и пробилась в "финал четырех" Лиги наций. Там пиренейцев уже ждали сборные Хорватии, Италии и Нидерландов. Итоговый турнир состоится следующим летом.