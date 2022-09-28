ua ru
Ср, 28 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Лига наций: Испания вырвала у Роналду путевку в финал, сборная Чехии вылетела из элиты

Новина українською →
Среда 28 сентября 2022 08:54
Лига наций: Испания вырвала у Роналду путевку в финал, сборная Чехии вылетела из элиты Фото: Только что Альваро Мората забил решающий мяч в Браге (facebook.com/SeFutbol)
Автор: Антон Федорцив

В последний игровой день 6-го тура Лиги наций УЕФА сборная Португалии проиграла решающий матч испанцам, а сборная Швейцарии обыграла чехов на собственном поле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.

Лига наций, Дивизион A, 6-й тур

Группа A2

Швейцария – Чехия – 2:1

Голы: Фройлер, 29, Эмболо, 30 – Шик, 45

Нереализованный пенальти: Соучек, 61 (Ч)

Португалия – Испания – 0:1

Гол: Мората, 88

Швейцарцы открыли счет на 29-й минуте. Шакири накрутил защитника на правом фланге и подал на линию вратарской, где Фройлер выиграл верховую дуэль и головой пробил под перекладину. А через минуту Эмболо получил мяч перед штрафным, продвинулся вперед и пробил с линии площадки прямо в угол.

Чехи вернулись в игру перед перерывом. Молниеносная атака гостей завершилась прострелом Зимы с левого края штрафной в центр, откуда Шик нанес мощный удар в одно касание. А в середине второй половины он заработал пенальти, но Соучек упустил возможность вырвать для сборной Чехии ничью...

Португальцы в матче с Испанией еще в первом тайме упустили моментов на несколько поединков. Не смогли забить Невеш, Жота, Фернандеш и другие, а настоящие чудеса в рамке творил Симон. Та же история и после перерыва.

В частности, Роналду после разрезной передачи Жоты не смог переиграть кипера в ближнем бою, а прострел Диаша вовремя выбил защитник. В конце концов, испанская сборная наказала соседей за расточительность. На 88-й минуте Уильямс-младший головой сбросил Морате, которому оставалось лишь попасть в пустые ворота.

Лига наций: Испания вырвала у Роналду путевку в финал, сборная Чехии вылетела из элиты

Благодаря этой победе, Испания выиграла квартет A2 и пробилась в "финал четырех" Лиги наций. Там пиренейцев уже ждали сборные Хорватии, Италии и Нидерландов. Итоговый турнир состоится следующим летом.

К слову, накануне сборная Украины свела вничью матч с Шотландией и осталась в Дивизионе B Лиги наций.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Португалия Сборная Испании Лига наций
NEWS
Четыре пункта. Зеленский объяснил, как можно остановить российскую агрессию
Четыре пункта. Зеленский объяснил, как можно остановить российскую агрессию
DAILY
Между всех огней. Как Турция пытается примирить Россию с Украиной
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Между всех огней. Как Турция пытается примирить Россию с Украиной