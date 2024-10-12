Ліга націй: Хорватія здобула вольову перемогу над Шотландією, Косово переграло Литву

Останній ігровий день третього туру Ліги націй 2024/25 стартував у Каунасі, Загребі та Пловдіві. Перемоги відсвяткували національні команди Косова та Хорватії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.
Ліга націй, 3-й тур
Литва – Косово – 1:2
Голи: Голубіцкас, 84 – Жегрова, 20, Е. Краснічі, 65
Хорватія – Шотландія – 2:1
Голи: Матановіч, 36, Крамаріч, 70 – Крісті, 33
Болгарія – Люксембург – 0:0
Косовари забили збірній Литви перед екватором першого тайму. Це Жегрова зіграв у стінку з Муслією, ввійшов у штрафний майданчик і технічно поклав низом у дальній кут. Подвоїли перевагу балканські "золоті хлопчики" в середині другої половини – Ермал Краснічі хибними замахами пошив у дурні двох оборонців і пробив у кут. Під завісу зустрічі балтійці зуміли відквитати один м'яч зусиллями Голубіцкаса.
Збірна Косова наздогнала Румунію нагорі турнірної таблиці групи C2 (по 6 очок). Щоправда, спадкоємці Хаджі ще зіграють свій поєдинок 3-го туру. Натомість литовська національна команда без набраних пунктів залишається останньою в квартеті.
Шотландці відкрили рахунок у хорватській столиці на 33-й хвилині, коли Крісті класно зорієнтувався після курйозної помилки оборонця "шахових". Утім, збірна Хорватії доволі швидко відігралася. Це Матановіч у дотик пробив із входу в штрафний після передачі Перішіча. Натомість в другому таймі хорвати вирвали перемогу стараннями Крамаріча, який зіграв головою на добиванні.
Перемога дозволила Хорватії принаймні тимчасово наздогнати Португалію у групі A1. Обидві збірні мають по 6 очок, але в останньому часовому слоті піренейці зустрінуться з Польщею. Тим часом збірна Шотландії залишається останньою у квартеті (0 пунктів).
До слова, напередодні Україна мінімально переграла збірну Грузії в Лізі націй.
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