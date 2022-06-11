Лига наций: Франция споткнулась в Австрии, Хорватия минимально одолела датчан
В 3-м туре Лиги наций УЕФА сборные Австрии и Франции разошлись миром в Вене, а Дания на своем поле уступила хорватской национальной команде.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.
Лига наций, Дивизион А, группа A1, 3-й тур
Австрия – Франция – 1:1
Голы: Вайманн, 37 – Мбаппе, 83
Дания – Хорватия – 0:1
Гол: Пашалич, 69
Австрийцы после домашнего поражения от Дании неожиданно отобрали очки у Франции. Чемпионы мира пропустили первыми – Лаймер в быстрой атаке австрийцев прострелил вдоль ворот, а Андреас Вайманн обыграл Льориса в ближнем бою. Отыгрались французы под занавес матча: Нкунку разрезным пасом вывел на оперативное пространство Килиана Мбаппе, а тот классно пробил в ближнюю девятку.
В параллельном поединке хорваты нанесли первое поражение лидеру квартета – Дании. Для успеха в Копенгагене хватило и одного забитого мяча. На 69-й минуте балканцы разыграли угловой, Брозович навесил с угла штрафной, а Марио Пашалич быстро сориентировался после рикошета и протолкнул мяч в сетку.
Турнирное положение в группе А1 Лиги наций:
Напомним, ранее подготовили анонс поединка Украины и Армении в Лиге наций 2022/23.
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