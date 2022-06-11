ru ua
Сб, 11 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Ліга націй: Франція спотикнулася в Австрії, Хорватія мінімально здолала данців

Новость на русском →
Європа, Субота 11 червня 2022 09:41
Ліга націй: Франція спотикнулася в Австрії, Хорватія мінімально здолала данців Фото: Маріо Пашаліч засмутив Каспера Шмейхеля (twitter.com/HNS_CFF)
Автор: Антон Федорців

У 3-му турі Ліги націй УЄФА збірні Австрії та Франції розійшлися миром у Відні, а Данія на власному полі поступилася хорватській національній команді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.

Ліга націй, Дивізіон А, група A1, 3-й тур

Австрія – Франція – 1:1

Голи: Вайманн, 37 – Мбаппе, 83

Данія – Хорватія – 0:1

Гол: Пашаліч, 69

Австрійці після домашньої поразки від Данії несподівано відібрали очки у Франції. Чемпіони світу пропустили першими – Лаймер у швидкій атаці австрійців прострілив уздовж воріт, а Андреас Вайманн переграв Льоріса в ближньому бою. Відігрались французи під завісу матчу: Нкунку розрізним пасом вивів на оперативний простір Кіліана Мбаппе, а той класно пробив у ближню дев'ятку.

У паралельному поєдинку хорвати завдали першої поразки лідеру квартету – Данії. Для успіху в Копенгагені вистачило й одного забитого м'яча. На 69-й хвилині балканці розіграли кутовий, Брозовіч навісив із кута штрафного майданчика, а Маріо Пашаліч швидко зорієнтувався після рикошету й проштовхнув м'яч у сітку.

Турнірне становище в групі А1 Ліги націй:

Ліга націй: Франція спотикнулася в Австрії, Хорватія мінімально здолала данців

Нагадаємо, раніше підготували анонс поєдинку України та Вірменії у Лізі націй 2022/23.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Франція Ліга націй
NEWS
Україна майже витратила всі артилерійські боєприпаси, - представник розвідки
Україна майже витратила всі артилерійські боєприпаси, - представник розвідки
DAILY
Олександр Сєнкевич: В Миколаєві ніколи не любили Росію. Любили Радянський союз
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Олександр Сєнкевич: В Миколаєві ніколи не любили Росію. Любили Радянський союз