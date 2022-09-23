Ліга націй: Франція і Нідерланди впевнено перемогли, Хорватія дотиснула Данію

У перший ігровий день 5-го туру Ліги націй УЄФА здобули збірні Франції, Хорватії, Бельгії та Нідерландів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків .

Ліга націй, Дивізіон A, 5-й тур

Група A1

Франція – Австрія – 2:0

Голи: Мбаппе, 56, Жиру, 65

Хорватія – Данія – 2:1

Голи: Соса, 49, Маєр, 79 – Еріксен, 77

Група A4

Бельгія – Уельс – 2:1

Голи: Де Брюйне, 10, Батшуаї, 37 – Мур, 50

Польща – Нідерланди – 0:2

Голи: Гакпо, 14, Бергвейн, 60

Чемпіони світу зуміли дотиснути австрійців після перерви. Заспів оформив Мбаппе, який влаштував сольний прохід крізь редути альпійців і влучно пробив із лінії штрафного майданчика. Подвоїв перевагу збірної Франції Жиру – центрфорвард головою ефектно замкнув фланговий навіс Грізманна.

Тим часом хорвати повели з Данією теж на старті другого тайму. Після метушні в карній зоні "червоно-білих" м'яч відскочив під удар Сосі, а той технічним низовим ударом залишив поза справами Шмейхеля. Данці забили з нічого – Еріксен отримав простір і поклав м'яч у дев'ятку з 25-ти метрів. "Шахові" відновили перевагу за дві хвилини, коли Маєр завершив затяжну атаку Хорватії точним пострілом з лінії штрафного.

Натомість бельгійці заклали фундамент перемоги до перерви. Спершу Де Брюйне в один дотик замкнув простріл Батшуаї, а потім дует "дияволів" обмінявся ролями. Перший увірвався до карної зони та віддав форварду "Фенербахче" на порожні ворота – 2:0. Валлійці перспективно розпочали другий тайм, забивши зусиллями Мура після флангової подачі. Та на більше британці не спромоглися.

Зате Нідерланди забили полякам по голу на старті кожного з таймів. У першому класна комбінація "помаранчевих" завершилася точним ударом Гакпо з кількох метрів. У другому ж Бергвейн класно обігрався з Янссеном, увійшов у штрафний майданчик й переграв Щенсни в ближньому бою.