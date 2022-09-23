Лига наций: Франция и Нидерланды уверенно победили, Хорватия дожала Данию
В первый игровой день 5-го тура Лиги наций УЕФА получили сборные Франции, Хорватии, Бельгии и Нидерландов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.
Лига наций, Дивизион A, 5-й тур
Группа A1
Франция – Австрия – 2:0
Голы: Мбаппе, 56, Жиру, 65
Хорватия – Дания – 2:1
Голы: Соса, 49, Майер, 79 – Эриксен, 77
Группа A4
Бельгия – Уэльс – 2:1
Голы: Де Брюйне, 10, Батшуаи, 37 – Мур, 50
Польша – Нидерланды – 0:2
Голы: Гакпо, 14, Бергвейн, 60
Чемпионы мира сумели дожать австрийцев после перерыва. Запев оформил Мбаппе, устроивший сольный проход сквозь редуты альпийцев и точно пробил с линии штрафной. Удвоил преимущество сборной Франции Жиру – центрфорвард головой эффектно замкнул фланговый навес Гризманна.
Тем временем хорваты повели с Данией тоже на старте второго тайма. После суеты в штрафной зоне "красно-белых" мяч отскочил под удар Сосе, а тот техничным низовым ударом оставил не у дел Шмейхеля. Датчане забили из ничего – Эриксен получил пространство и уложил мяч в девятку с 25-ти метров. "Шахматные" восстановили преимущество две минуты спустя, когда Майер завершил затяжную атаку Хорватии точным выстрелом с линии штрафной.
В свою очередь бельгийцы заложили фундамент победы до перерыва. Сначала Де Брюйне в одно касание замкнул прострел Батшуаи, а затем дуэт "дьяволов" обменялся ролями. Первый ворвался в штрафную и отдал форварду "Фенербахче" на пустые ворота – 2:0. Валлийцы перспективно начали второй тайм, забив усилиями Мура после фланговой подачи. Но на большее британцы замахнуться не смогли.
Зато Нидерланды забили полякам по голу на старте каждого из таймов. В первом классная комбинация "оранжевых" завершилась точным ударом Гакпо с нескольких метров. Во втором же Бергвейн классно обыгрался с Янссеном, вошел в штрафную и переиграл Щенсны в ближнем бою.
Напомним, что украинская сборная потерпела разгром от Шотландии в Глазго.
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