Лига наций: Франция и Нидерланды уверенно победили, Хорватия дожала Данию

В первый игровой день 5-го тура Лиги наций УЕФА получили сборные Франции, Хорватии, Бельгии и Нидерландов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков .

Лига наций, Дивизион A, 5-й тур

Группа A1

Франция – Австрия – 2:0

Голы: Мбаппе, 56, Жиру, 65

Хорватия – Дания – 2:1

Голы: Соса, 49, Майер, 79 – Эриксен, 77

Группа A4

Бельгия – Уэльс – 2:1

Голы: Де Брюйне, 10, Батшуаи, 37 – Мур, 50

Польша – Нидерланды – 0:2

Голы: Гакпо, 14, Бергвейн, 60

Чемпионы мира сумели дожать австрийцев после перерыва. Запев оформил Мбаппе, устроивший сольный проход сквозь редуты альпийцев и точно пробил с линии штрафной. Удвоил преимущество сборной Франции Жиру – центрфорвард головой эффектно замкнул фланговый навес Гризманна.

Тем временем хорваты повели с Данией тоже на старте второго тайма. После суеты в штрафной зоне "красно-белых" мяч отскочил под удар Сосе, а тот техничным низовым ударом оставил не у дел Шмейхеля. Датчане забили из ничего – Эриксен получил пространство и уложил мяч в девятку с 25-ти метров. "Шахматные" восстановили преимущество две минуты спустя, когда Майер завершил затяжную атаку Хорватии точным выстрелом с линии штрафной.

В свою очередь бельгийцы заложили фундамент победы до перерыва. Сначала Де Брюйне в одно касание замкнул прострел Батшуаи, а затем дуэт "дьяволов" обменялся ролями. Первый ворвался в штрафную и отдал форварду "Фенербахче" на пустые ворота – 2:0. Валлийцы перспективно начали второй тайм, забив усилиями Мура после фланговой подачи. Но на большее британцы замахнуться не смогли.

Зато Нидерланды забили полякам по голу на старте каждого из таймов. В первом классная комбинация "оранжевых" завершилась точным ударом Гакпо с нескольких метров. Во втором же Бергвейн классно обыгрался с Янссеном, вошел в штрафную и переиграл Щенсны в ближнем бою.