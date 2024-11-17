Ліга націй: Англія з розгромом повернулася в Дивізіон A, Холанд вивів Норвегію в еліту

Ліга націй, 6-й тур, Дивізіон B, група 2

Англія – Ірландія – 5:0

Голи: Кейн, 53 (пенальті), Гордон, 56, Галлахер, 58, Боуен, 76, Гарвуд-Белліс, 79

Вилучення: Скейлз, 51 (І, друга жовта картка)

Фінляндія – Греція – 0:2

Голи: Бакасетас, 52, Цоліс, 56

Ліга націй, 6-й тур, Дивізіон B, група 3

Австрія – Словенія – 1:1

Голи: Шмід, 27 – Черін, 81

Норвегія – Казахстан – 5:0

Голи: Холанд, 23, 37, 71, Сьорлот, 41, Нуса, 76

"Три леви" розтрощили Ірландію, яка залишилася вдесятьох на 51-й хвилині. Скейлз сфолив проти Беллінгема та отримав другий "гірчичник", а Кейн упевнено реалізував одинадцятиметровий. Далі Гордон із меж штрафного подвоїв перевагу англійців. Потім Галлахер замкнув дальню стійку після кутового. Добили Ейре Боуен (низовий удар із меж штрафного) та Гарвуд-Белліс (головою в атаці другим темпом).

Упевнена перемога дозволила збірній Англії фінішувати першою у квартеті B2. Національна команда Греції виконала власне завдання, здолавши Фінляндію на виїзді. Елліни забили двічі після перерви. Спершу Бакасетас реалізував вихід віч-на-віч із голкіпером, а за кілька хвилин Цоліс перекинув воротаря метрів із 30-ти після виходу на лінії штрафного. Греки набрали ті ж 15 очок, що й англійці, але зіграють лише в плей-офф за підвищення в класі.

Драмою завершилися перегони в групі B3. Збірній Австрії було достатньо з будь-яким рахунком удома переграти Словенію. Підопічні Ральфа Рангніка йшли за цим сценарієм, оформивши гол на 27-й хвилині – Шмід холоднокровно розібрався з кіпером у контратаці. Проте, під завісу поєдинку балканці відігралися зусиллями Черіна, який з центру штрафного замкнув простріл Корнічніка.

Як наслідок, Австрію обійшла збірна Норвегії. Скандинави вдома розбили Казахстан. Тричі команда Столе Сольбаккена забила до перерви. Два голи оформив Холанд – на добиванні та головою після флангового навісу. Закріпив перевагу норвежців Сьорлот із меж штрафного. У другому таймі Холанд розібрався з оборонцем на вході в карну зону та пробив у кут, а добив казахів розкішним ударом від стійки Муса. Норвежці випередили австрійців на 2 пункти.