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Лига наций: Англия с разгромом вернулась в Дивизион A, Холанд вывел Норвегию в элиту

Фото: "Три льва" выиграли принципиальный матч (facebook.com/EnglandTeam)
Автор: Антон Федорцив

В двух группах Дивизиона B Лиги наций завершился сезон 2024/25. Разгромные победы позволили сборным Англии и Норвегии повыситься в классе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.

Лига наций, 6-й тур, Дивизион B, группа 2

Англия – Ирландия – 5:0

Голы: Кейн, 53 (пенальти), Гордон, 56, Галлахер, 58, Боуэн, 76, Харвуд-Беллис, 79

Удаление: Скейлз, 51 (И, вторая желтая карточка)

Финляндия – Греция – 0:2

Голы: Бакасетас, 52, Цолис, 56

Лига наций, 6-й тур, Дивизион B, группа 3

Австрия – Словения – 1:1

Голы: Шмид, 27 – Черин, 81

Норвегия – Казахстан – 5:0

Голы: Холанд, 23, 37, 71, Серлот, 41, Нуса, 76

 

"Три льва" разбили Ирландию, которая осталась вдесятером на 51-й минуте. Скейлз сфолил против Беллингема и получил второй "горчичник", а Кейн уверенно реализовал одиннадцатиметровый. Далее Гордон из пределов штрафной удвоил преимущество англичан. Затем Галлахер замкнул дальнюю штангу после углового. Добили Эйре Боуэн (низовой удар из пределов штрафной) и Харвуд-Беллис (головой в атаке вторым темпом).

 

 

 

Уверенная победа позволила сборной Англии финишировать первой в квартете B2. Национальная команда Греции выполнила свою задачу, одолев Финляндию на выезде. Эллины забили дважды после перерыва. Сначала Бакасетас реализовал выход один на один с голкипером, а несколько минут спустя Цолис перебросил вратаря метров с 30-ти после выхода на линии штрафной. Греки набрали те же 15 очков, что и англичане, но сыграют только в плей-офф за повышение в классе.

 

 

 

Драмой завершилась гонка в группе B3. Сборной Австрии было достаточно с любым счетом дома переиграть Словению. Подопечные Ральфа Рангника шли по этому сценарию, оформив гол на 27-й минуте – Шмид хладнокровно разобрался с кипером в контратаке. Однако под занавес поединка балканцы отыгрались усилиями Черина, который из центра штрафной замкнул прострел Корничника.

 

 

 

В результате Австрию обошла сборная Норвегии. Скандинавы дома разбили Казахстан. Трижды команда Столе Сольбаккена забила до перерыва. Два гола оформил Холанд – на добивании и головой после флангового навеса. Закрепил преимущество норвежцев Серлот из пределов штрафной. Во втором тайме Холланд разобрался с защитником на входе в штрафную и пробил в угол, а добил казахов роскошным ударом от штанги Муса. Норвежцы опередили австрийцев на 2 пункта.

 

 

К слову, накануне сборная Украины лишилась победы над Грузией в группе Лиги наций.

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