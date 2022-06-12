Лига наций: Англия и еще 2 гранда подхватили ничейный синдром, Нидерланды спаслись с 0:2
Состоялись еще четыре поединка 3-го тура Лиги наций УЕФА в Дивизионе А. В них зафиксировано четыре ничьи с участием ведущих сборных континента – Англии, Италии, Германии, Нидерландов и Бельгии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.
Лига наций, Дивизион А, 3-й тур
Группа А3
Англия – Италия – 0:0
Венгрия – Германия – 1:1
Голы: Надь, 6 – Хофманн, 9
Группа А 4
Нидерланды – Польша – 2:2
Голы: Классен, 51, Дюмфрис, 54 – Кэш, 18, Зелиньски, 49
Нереализованный пенальти: Депай, 90+1 (Н)
Уэльс – Бельгия – 1:1
Голы: Джонсон, 86 – Тилеманс, 51
На Туманном Альбионе сборные Англии и Италии расписали скучные нули. Обе команды задались целью, прежде всего, не пропустить, а забить и не удалось. Нанеся лишь 7 ударов в створ ворот на двоих, соперники сохранили статус-кво – итальянцы остались в лидерах, англичане – аутсайдер группы.
Интереснее было в Будапеште. Венгры активно начали и забили уже на 6-й минуте. Это Жолт Надь вовремя подключился к атаке, подхватил мяч после сэйва Нойера и эффектно пробил под перекладину. Отыгрались немцы через три минуты, когда Йонас Хофманн убежал на свидание с кипером после роскошной передачи Шлоттербека и хладнокровно реализовал момент.
Горячее всего было в Роттердаме. Местные "Оранье" пропустили дважды от поляков в стартовые отрезки каждого из таймов. Сначала Мэтти Кэш классно пробил по диагонали в дальний угол из угла штрафной, а на 49-й минуте Франковски и Зелиньски выскочили вдвоем на вратаря и хавбек "Наполи" использовал момент.
Но нидерландцы оформили камбэк в течение трех минут. Для начала Дэви Классен в одно касание замкнул навес с левого фланга. Вскоре Дензел Дюмфрис мощным ударом завершил еще одну атаку хозяев. Вырвать победу они могли на последних минутах, но Мемфис Депай пробил в штангу с 11-метровой отметки.
В параллельном матче группы сборная Бельгии не удержала победу над валлийцами. Открыли счет "красные дьяволы" на старте второй половины усилиями Юри Тилеманса. Однако сборная Уэльса сумела добыть в борьбе ничью под занавес матча. За "драконов" забил форвард Бреннан Джонсон.
Турнирное положение в группе А3 Лиги наций:
Турнирное положение в группе А4 Лиги наций:
Напомним, что украинская сборная разгромила Армению в Лодзи и возглавила квартет B1.
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