Ліга націй 2024/25: яке місце у збірної України, турнірні таблиці груп і календар матчів

"Синьо-жовті" перед листопадовим вікном зберігають шанси на підвищення в класі. Для цього підопічним Сергія Реброва треба перемагати збірні Грузії (16 листопада) та Албанії (19 листопада), а також сподіватися на осічки конкурентів.

Гарантовано підніметься в Дивізіон A переможець групи. Наразі нагорі квартету опинилася збірна Чехії (7 очок). На фініші турніру команда Івана Гашека зустрінеться з албанцями та грузинами, які набрали по 6 пунктів. Для збірної України важливо піднятися бодай на 3-тє місце, щоб уникнути прямого вильоту в Дивізіон C.

Фото: Становище команд у Дивізіоні B після чотирьох турів Ліги націй 2024/25 (x.com/footrankings)

Якщо "синьо-жовті" завершать сезон Ліги націй третіми, то навесні позмагаються за збереження прописки в Дивізіоні B. Суперником буде одна з національних команд, що завершить змагання другою у Дивізіоні C. У випадку ж другої підсумкової позиції Україна зустрінеться з однією з третіх на фініші команд Дивізіону A.

Несподіваним лідером групи B2 стала збірна Греції, що набрала максимальні 12 очок і наразі випереджає Англію (9). Відразу три національні команди взяли по 7 пунктів у квартеті B3 – Норвегія, Австрія і Словенія. Натомість в групі B4 путівку в еліту, найімовірніше, розіграють збірні Туреччини та Уельсу. Ключовим може стати очний матч 16 листопада.

Тим часом у Дивізіоні A сформувалася четвірка головним претендентів на виліт. Збірним Шотландії, Ізраїлю, Боснії і Герцеговини та Швейцарії у листопаді треба буде неабияк попрацювати, щоб фінішувати третіми та бодай претендувати на плей-офф за виживання. Наразі до кола третіх національних команд входять Польща, Бельгія, Угорщина та Сербія.

Фото: Становище команд у Дивізіоні A після чотирьох турів Ліги націй 2024/25 (x.com/footrankings)

Шотландська збірна намагатиметься виправити турнірне становище в протистояннях із Хорватією (15 листопада) та Польщею (18 листопада). Натомість на Ізраїль чекають важкі поєдинки проти Франції (14 листопада) та Бельгії (17 листопада). Слабкі сподівання в боснійців, адже балканській збірній доведеться протистояти Німеччині (16 листопада) та Нідерландам (19 листопада). Швейцарці ж приймуть Сербію (15 листопада) та поїдуть гостювати в Іспанію (18 листопада).

Національні команди Німеччини та Іспанії уже завоювали місця в 1/4 фіналу Ліги націй. Лише математика стоїть на заваді того, щоб до переліку чвертьфіналістів зарахувати Португалію та Італію. Украй високі шанси побачити в плей-офф переможців і збірні Франції та Данії. До речі, жеребкування цієї стадії турніру заплановане на 22 листопада.

Наразі найкраща команда Дивізіону C – Румунія. Підопічні Мірчі Луческу, який, вочевидь, зібрався побити всі рекорди тренерського довголіття, перемогли в усіх чотирьох матчах. У листопаді на "триколірних" чекають домашні поєдинки проти косоварів (15 листопада) та кіпріотів (18 листопада). Лише збірна Косова залишається з шансами випередити румунів. Утім, навіть невдача проти команди Луческу збереже другу сходинку для балканців, а в останньому турі їм буде достатньо не програти Литві.

Фото: Становище команд у Дивізіоні C після чотирьох турів Ліги націй 2024/25 (x.com/footrankings)

16 листопада спробують розіграти пряму путівку в Дивізіон B співлідери групи C1. Шведська збірна втратила перемогу над словаками в Братиславі (2:2), тож тепер намагатиметься впевнено здолати "соколів". Естонія несподівано випереджає Азербайджан у боротьбі за третю сходинку. Проте, тут вирішальним стане очний поєдинок 16 листопада на березі Каспійського моря.

Збірна Північної Македонії вже набрала 10 очок у групі C4, а в листопаді гратиме з аутсайдерами Латвією (14 листопада) та Фарерами (17 листопада) вдома. Шанси балтійської команди випередити балканців залишаються суто математичними. Зовсім інша історія в квартеті C3, де всі команди зберігають шанси фінішувати на будь-якій позиції в групі. Утім, головний кандидат на підвищення в класі – Північна Ірландія. Ольстерці зустрінуться зі збірними Білорусі (15 листопада) та Люксембургу (18 листопада).

Живе інтрига в Дивізіоні D. Збірна Сан-Марино після історичної перемоги над Ліхтенштейном наразі йде другою у трійці D1. Щоправда, "б'янкадзуррі" зобов'язані перемагати Гібралтар (15 листопада) або зіграти з піренейцями внічию і переграти ту ж збірну Ліхтенштейну (18 листопада), щоб піднятися в Дивізіон C. Гібралтарську ж збірну влаштовуватиме лише перемога в мікродержаві на Апеннінах.

Фото: Становище команд у Дивізіоні D після чотирьох турів Ліги націй 2024/25 (x.com/footrankings)

Усе значно простіше в групі D2. Тут національні команди Мальти та Молдови 16 листопада в очному протистоянні розіграють пряму путівку в третій за рангом дивізіон. Невдаха суперечки, найімовірніше, опиниться в плей-офф за підвищення в класі. Хоча збірна Андорри залишається з теоретичними шансами на друге місці в трійці команд. Однак, повинна перемагати з різницею +3 молдован і +2 – мальтійців.