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Ліга конференцій: визначилися пари 1/4 фіналу головного турніру Європи

Фото: "Астон Вілла" – головний фаворит турніру (twitter.com/AVFCOfficial)
Автор: Антон Федорців

У штаб-квартирі Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) відбулася церемонія жеребкування наступного раунду плей-офф Ліги конференцій 2023/24.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію заходу.

Вісімка колективів продовжить боротьбу в третьому за рангом єврокубка. Перші поєдинки стадії 1/4 фіналу відбудуться 11 квітня, а матчі-відповіді зіграють 18 квітня.

Центральним стане протистояння бірмінгемської "Астон Вілли" та французького "Лілля" під керівництвом Паулу Фонсеки. Натомість найпристраснішим буде двоматчева зустріч пірейського "Олімпіакоса" та стамбульського "Фенербахче".

Зате бельгійський "Брюгге" протистоятиме ПАОКу з грецьких Салонік. Тим часом "Вікторія" з чеського Пльзеня зустрінеться з італійською "Фіорентиною". Фінал турніру запланований на 29 травня в Афінах.

Усі пари 1/4 фіналу Ліги конференцій 2023/24:

  • "Брюгге" – ПАОК
  • "Олімпіакос" – "Фенербахче"
  • "Астон Вілла" – "Лілль"
  • "Вікторія" Пльзень – "Фіорентина"

 

До слова, раніше УЄФА провів жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів 2023/24.

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