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Лига конференций: определились пары 1/4 финала главного турнира Европы

Фото: "Астон Вилла" – главный фаворит турнира (twitter.com/AVFCOfficial)
Автор: Антон Федорцив

В штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) состоялась церемония жеребьевки следующего раунда плей-офф Лиги конференций 2023/24.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию мероприятия.

Восьмерка коллективов продолжит борьбу в третьем по рангу еврокубка. Первые поединки стадии 1/4 финала состоятся 11 апреля, а ответные матчи сыграют 18 апреля.

Центральным станет противостояние бирмингемской "Астон Виллы" и французского "Лилля" под руководством Паулу Фонсеки. В свою очередь самой страстной будет двухматчевая встреча пирейского "Олимпиакоса" и стамбульского "Фенербахче".

Зато бельгийский "Брюгге" будет противостоять ПАОКу из греческих Салоник. Тем временем "Виктория" из чешского Пльзеня встретится с итальянской "Фиорентиной". Финал турнира намечен на 29 мая в Афинах.

Все пары 1/4 финала Лиги конференций 2023/24:

  • "Брюгге" – ПАОК
  • "Олимпиакос" – "Фенербахче"
  • "Астон Вилла" – "Лилль"
  • "Виктория" Пльзень – "Фиорентина"
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К слову, ранее УЕФА провел жеребьевку 1/4 финала Лиги чемпионов 2023/24.

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