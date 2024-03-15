Ліга Європи: список всіх учасників 1/4 фіналу

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати матчів.

За результатами матчів-відповіді 1/8 фіналу, які пройшли у четвер, до наступної стадії турніру пройшли такі клуби:

"Вест Гем"

"Марсель"

"Бенфіка"

"Мілан"

"Ліверпуль"

"Баєр 04"

"Рома"

"Аталанта"

Коли відбудуться матчі 1/4 фіналу Ліги Європи

Згідно з календарем Ліги Європи, чвертьфінальні поєдинки турніру відбудуться 11 і 18 квітня.

Жеребкування 1/4 фіналу відбудеться 15 березня в Ньйоні. За його еребігом можна буде слідкувати у прямому ефірі на сайті УЄФА.

Фінальний матч Ліги Європи сезону 2023/24 буде зіграний 22 травня на "Дублін Арені" в Ірландії. Цей стадіон прийматиме вирішальний поєдинок турніру вдруге після фіналу 2011 року.

Нагадаємо, у четвер, 14 березня, у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи, "Ліверпуль" за 6 хвилин забив 4 голи празькій "Спарті". М’ячі у ворота Петера Віндаль-Єнсена залітали з такою швидкістю, що один із голів навіть не встигли показати у лайві через повтор попереднього.

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