Ліга Європи: "Рома" втратила перемогу в Португалії, Довбик зробив асист

Ліга Європи, плей-офф, перший матч

"Порту" – "Рома" – 1:1

Голи: Моура, 67 – Челік, 45+5

Вилучення: Крістанте, 73

Дуель "Порту" і "Роми" – безперечно, найбільш статусна в стикових матчах Ліги Європи. Іншої пари, де зійшлися б клуби з багатим єврокубковим бекграундом і серйозним ім'ям на європейській арені, на цій стадії немає.

Щоправда, і "Порту", і "Рома" конкретно в цьому сезоні особливо похвалитися нічим не можуть. На внутрішній арені справи в обох складаються не найкраще. Залишаються сподівання на Лігу Європи, але одна з команд за результатами двоматчевого протистояння залишить турнір.

Перший тайм зустрічі в Португалії пройшов у рівній боротьбі. Трохи краще виглядала "Рома". Не можна сказати, що гості очевидно перегравали суперника, але на перерву вони явно заслужили піти, ведучи в рахунку, більше, ніж "дракони". У першій половині гри було два гострих моменти за участю Довбика. На 16-й хвилині українець у штрафному суперника прийняв м'яч від Салемакерса, стоячи спиною до воріт та відпасував на Дибалу. Аргентинець пробив непогано, але господарів урятував голкіпер.

А друге небезпечне підключення призвело до голу. Той же Салемакерс прострілив на Довбика, якого в штрафному атакували на межі порушення правил. Можливо судді навіть перевірили б епізод за допомогою VAR. Але цього не знадобилось: Челік атакував другим темпом та переправив м'яч у ворота. А на Довбика записали асист.

Другий там пройшов надто емоційно, приніс кілька жовтих карток і навіть одну червону. Гравець "Роми" Крістанте залишив свою команду у меншості. Перед цим португальці зрівняли рахунок. А от скористатися чисельною перевагою вже не встигли. Хоча в кінці матчу просто взяли ворота італійців у облогу.

Довбик провів на полі 75 хвилин. Українця замінили одразу після вилучення Крістанте, коли Клаудіо Раньєрі вже піклувався про зміцнення оборони.

Отже, після першої гри рівновага. Все вирішиться за тиждень у Римі.