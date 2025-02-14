Лига Европы: "Рома" упустила победу в Португалии, Довбик сделал ассист

Лига Европы, плей-офф, первый матч

"Порту" - "Рома" - 1:1

Голы: Моура, 67 - Челик, 45+5

Удаление: Кристанте, 73

Дуэль "Порту" и "Ромы" - бесспорно, самая статусная в стыковых матчах Лиги Европы. Другой пары, где сошлись бы клубы с богатым еврокубковым бэкграундом и серьезным именем на европейской арене, на этой стадии нет.

Правда, и "Порту", и "Рома" конкретно в этом сезоне особо похвастаться ничем не могут. На внутренней арене дела у обоих складываются не лучшим образом. Остаются надежды на Лигу Европы, но одна из команд по результатам двухматчевого противостояния покинет турнир.

Первый тайм встречи в Португалии прошел в равной борьбе. Немного лучше выглядела "Рома". Нельзя сказать, что гости очевидно переигрывали соперника, но на перерыв они явно заслужили уйти, ведя в счете, больше, чем "драконы". В первой половине игры было два острых момента с участием Довбика. На 16-й минуте украинец в штрафной соперника принял мяч от Салемакерса, стоя спиной к воротам и отпасовал на Дибалу. Аргентинец пробил неплохо, но хозяев спас голкипер.

А второе опасное подключение привело к голу. Тот же Салемакерс прострелил на Довбика, которого в штрафной атаковали на грани нарушения правил. Возможно судьи даже проверили бы эпизод с помощью VAR. Но этого не понадобилось: Челик атаковал вторым темпом и переправил мяч в ворота. А на Довбика записали ассист.

Второй тайм прошел слишком эмоционально, принес несколько желтых карточек и даже одну красную. Игрок "Ромы" Кристанте оставил свою команду в меньшинстве. Перед этим португальцы сравняли счет. А вот воспользоваться численным преимуществом уже не успели. Хотя в конце матча просто взяли ворота итальянцев в осаду.

Довбик провел на поле 75 минут. Украинца заменили сразу после удаления Кристанте, когда Клаудио Раньери уже заботился об укреплении обороны.

Итак, после первой игры равновесие. Все решится через неделю в Риме.