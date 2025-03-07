Ліга Європи: Конкурент Довбика приніс перемогу "Ромі", клуб Яремчука не врятував український арбітр

Ліга Європи-2024/25, 1/8 фіналу, перші матчі

"Рома" – "Атлетік" – 2:1

Голи: Анхеліньо, 56, Шомуродов, 90+4 – І. Вільямс, 50

Вилучення: Єрай (А), 85

"Буде-Глімт" – "Олімпіакос" – 3:0

Голи: Цолакіс, 14 (автогол), Хьог, 45+1, 55

"Рома" та "Атлетік" вже зустрічались у поточному сезоні Ліги Європи. В рамках основного етапу вони грали саме в Римі та завершили протистояння внічию – 1:1. Єдиний гол "вовків" у тому матчі забив саме Довбик. Цього разу українець також мав непогану нагоду відзначитися. На 21-й хвилині він увірвався до штрафного басків, прибрав захисника, замахнувся на удар і раптом послизнувся. Тож, замість акцентованого пострілу – просто покотив м'яч, який став легкою здобиччю воротаря.

Перший тайм завершився нулями на табло, а на початку другого забили гості – гол на свій рахунок записав Іньякі Вільямс. "Рома" швидко відігралась: відзначився іспанський легіонер римлян Анхеліньо. А коли вже все йшло до нічиєї, на останніх хвилинах сталися дві неприємні для "Атлетіка" події. Спочатку, Єрай за п'ять хвилин до кінця отримав другу жовту та залишив поле. А вже у компенсований час італійці забили другий гол. Перемогу "Ромі" приніс узбецький форвард Шомуродов, який вийшов на поле на 71-й хвилині замість Довбика. У цій парі все вирішиться у матчі-відповіді 13 березня.

А ось "Олімпіакос" з Яремчуком значно знизив свої шанси на продовження боротьби, зазнавши нищівної поразки від норвезького "Буде-Глімта". Греки були шоковані вже на 13-й хвилині, коли пропустили безглуздий гол: м'яч після удару суперників влучив у поперечину, відскочив у спину голкіпера Цолакіса і опинився в сітці.

Футболісти з Пірея кинулися відіграватися і мали моменти. Той же Яремчук, який вийшов у стартовому складі, мав дві нагоди відновити рівновагу, але його удари летіли прямо в російського воротаря "Буде-Глімта" Хайкіна. Зрештою українця зняли з гри на 58-й хвилині. На той час норвежці вже вели – 3:0. Своє слово сказав капітан господарів Хьог. Спочатку він подвоїв рахунок в кінці першого тайму. А на початку другого - довів перевагу своєї команди до розгромної. Цікаво, що весь цей жах для "Олімпіакоса" проходив під наглядом української бригади арбітрів на чолі з Миколою Балакіним, які обслуговували поєдинок.