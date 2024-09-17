Ліга чемпіонів: "Ювентус" упевнено переграв ПСВ, "Астон Вілла" розгромила "Янг Бойз"

Ліга чемпіонів, основний раунд, 1-й тур

"Ювентус" – ПСВ – 3:1

Голи: Їлдіз, 21, Маккенні, 27, Гонсалес, 52 – Сайбарі, 90+3

"Янг Бойз" – "Астон Вілла" – 0:3

Голи: Тілеманс, 27, Ремзі, 38, Онана, 86

Італійський гранд завдав "червоно-білим" подвійного удару в середині першої половини. Спершу Їлдіз отримав м'яч на лівому фланзі атаки, просунувся до штрафного та класно поклав від стійки. А потім Маккенні з меж штрафного забив після проходу Гонсалеса.

Сам аргентинець і зняв усі запитання щодо переможця зустрічі. На старті другої половини Копмейнерс відібрав м'яч у центрі поля та віддав на Влаховіча. Форвард видав передачу на протилежний бік штрафного, звідки Гонсалес відправив м'яч у сітку. Гол Сайбарі в останній атаці дозволив ПСВ уникнути розгрому.

За схожим сценарієм минув матч у Берні. "Віллани" двічі засмутили швейцарський гранд ще до перерви. Відкрив рахунок Тілеманс, який зіграв на підбиранні й миттєво пробив низом у дальній кут. А потім у хаосі біля воріт "Янг Бойз" Ремзі проштовхнув м'яч за лінію.

Розгромним рахунок на 78-й хвилині, здавалося, зробив Дуран. Однак, у гольовій атаці бірмінгемців рукою зіграв Онана. Сам хавбек реабілітувався за втрачений гол на 86-й – пострілом у кут метрів із 20-ти бельгієць встановив остаточний результат поєдинку.