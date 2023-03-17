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Лига чемпионов: определились пары 1/4 финала главного еврокубка

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Ньон, Пятница 17 марта 2023 13:18
Лига чемпионов: определились пары 1/4 финала главного еврокубка
Автор: Антон Федорцив

Восьмерка сильнейших команд Европы узнала соперников во втором раунде плей-офф Лиги чемпионов 2022/23.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты жеребьевки.

В штаб-квартире УЕФА 17 марта прошла церемония жеребьевки четвертьфинала Кубка чемпионов. Своих оппонентов получили 8 победителей 1/8 финала турнира.

Действующий победитель Лиги чемпионов – мадридский "Реал" – встретится с лондонским "Челси". Трехкратный триумфатор миланский "Интер" сразится за путевку в полуфинал с лиссабонской "Бенфикой". К битве грандов будут готовиться английский "Манчестер Сити" и мюнхенская "Бавария". Последнюю пару составили итальянские гранды – "Милан" и "Наполи".

В полуфинале победители второй и четвертой пар встретятся между собой, так что внеочередное дерби Милана может состояться на европейской арене. Зато триумфатор первого противостояния поборется за выход в финал с "Манчестер Сити" либо "Баварией".

Матчи второго раунда плей-офф запланировали на апрель. Первые поединки 1/4 финала пройдут 11-12 апреля. Ответные матчи – 18-19 апреля. Полуфиналы сыграют 9-10 мая и 16-17 мая. Финал намечен на 10 июня в Стамбуле.

Все пары 1/4 финала Лиги чемпионов 2022/23:

  • "Реал" – "Челси"
  • "Бенфика" – "Интер"
  • "Манчестер Сити" – "Бавария"
  • "Милан" – "Наполи"

Лига чемпионов: определились пары 1/4 финала главного еврокубка

К слову, накануне "Шахтер" потерпел разгром от "Фейеноорда" в 1/8 финала Лиги Европы.

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