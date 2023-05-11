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Ліга чемпіонів: УЄФА оголосив номінантів на призи тижня

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Мілан, Четвер 11 травня 2023 11:25
Ліга чемпіонів: УЄФА оголосив номінантів на призи тижня Фото: Кевін Де Брюйне може забрати обидві відзнаки (facebook.com/mancity)
Автор: Антон Федорців

За підсумками перших матчів 1/2 фіналу Ліги чемпіонів Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) визначився з колом претендентів на нагороди найкращим гравцеві та автору забитого м'яча.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

За звання найкращого футболіста тижня позмагаються півзахисники міланського "Інтера" Генріх Мхітарян і Ніколо Барелла, вінгер мадридського "Реала" Вінісіус Жуніор і хавбек Кевін Де Брюйне ("Манчестер Сіті"). Голосування за номінантів відбувається на офіційних ресурсах УЄФА.

Троє з чотирьох претендентів відзначилися результативними діями в перших півфіналах. Зокрема, Мхітарян оформив гол проти "Мілана", а Вінісіус і Де Брюйне стали авторами забитих м'ячів на "Бернабеу". Натомість Барелла був одним із найкращих у Міланському дербі з точністю передач 86%.

Тим часом фаворитом на приз за гол тижня став бельгійський хавбек "Ман Сіті". Де Брюйне точним більярдним пострілом дозволив "містянам" уникнути поразки в Мадриді. Складним із технічної точки зору голом і красивим із естетичної відзначився форвард "Інтера" Едін Джеко.

Конкуруватимуть із ними ті ж Вінісіус і Мхітарян. Бразильський нападник пострілом під поперечину завершив класну контратаку "вершкових" із підключенням Камавінги. Натомість вірменин отримав поперечний пас на вході в штрафний майданчик і холоднокровно переграв Меньяна.

До слова, напередодні "Інтер" виграв дербі в "Мілана" на стадії 1/2 фіналу Ліги чемпіонів.

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