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Лига чемпионов: УЕФА объявил номинантов на призы недели

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Милан, Четверг 11 мая 2023 11:25
Лига чемпионов: УЕФА объявил номинантов на призы недели Фото: Кевин Де Брюйне может забрать обе награды (facebook.com/mancity)
Автор: Антон Федорцив

По итогам первых матчей 1/2 финала Лиги чемпионов Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) определился с кругом претендентов на награды лучшим игроку и автору забитого мяча.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

За звание лучшего футболиста недели сразятся полузащитники миланского "Интера" Генрих Мхитарян и Николо Барелла, вингер мадридского "Реала" Винисиус Жуниор и хавбек Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити"). Голосование за номинантов проходит на официальных ресурсах УЕФА.

Три из четырех претендентов отметились результативными действиями в первых полуфиналах. В частности, Мхитарян оформил гол против "Милана", а Винисиус и Де Брюйне стали авторами забитых мячей на "Бернабеу". Барелла в свою очередь был одним из лучших в Миланском дерби с точностью передач 86%.

Тем временем фаворитом на приз за гол недели стал бельгийский хавбек "Ман Сити". Де Брюйне точным бильярдным выстрелом позволил "горожанам" избежать поражения в Мадриде. Сложным с технической точки зрения голом и красивым с эстетической отличился форвард "Интера" Эдин Джеко.

Будут конкурировать с ними те же Винисиус и Мхитарян. Бразильский нападающий выстрелом под перекладину завершил классную контратаку "сливочных" с подключением Камавинги. Зато армянин получил поперечный пас на входе в штрафную и хладнокровно переиграл Меньяна.

К слову, накануне "Интер" выиграл дерби у "Милана" на стадии 1/2 финала Лиги чемпионов.

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