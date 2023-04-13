ua ru
Чт, 13 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Ліга чемпіонів: УЄФА оголосив номінантів на найкращих гравця і гол тижня

Новость на русском →
Ньйон, Четвер 13 квітня 2023 12:50
Ліга чемпіонів: УЄФА оголосив номінантів на найкращих гравця і гол тижня Фото: Вінісіус Жуніор оформив два асисти проти "Челсі" (facebook.com/ChampionsLeague)
Автор: Антон Федорців

Організатор Ліги чемпіонів 2022/23 визначив коло претендентів на звання найкращого футболіста та найкращого забитого м'яча в перших чвертьфіналах головного єврокубка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

До списку претендентів на звання найкращого гравця тижня потрапили хавбек "Мілана" Браїм Діас, вінгер мадридського "Реала" Вінісіус Жуніор, центрбек міланського "Інтера" Алессандро Бастоні та оборонець "Манчестер Сіті" Джон Стоунз. Голосування за номінантів відбувається на офіційних ресурсах УЄФА.

Уся четвірка відзначилася результативними діями в перших поєдинках 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Перевагу матиме бразилець із Королівського клубу. Вінісіус віддав 2 асисти в протистоянні з "Челсі" (2:0), а всі інші записали до свого активу лише по одній передачі.

Натомість фаворитом на приз за гол тижня став півзахисник "Ман Сіті" Родрі. Іспанець виконав розкішний удар у дальній верхній кут воріт голкіпера "Баварії" Зоммера. Цей гол відкрив "містянам" шлях до розгрому мюнхенців (3:0).

Конкуруватимуть із ним лідер "Інтера" Ніколо Барелла, хавбек "Мілана" Ісмаель Беннасер і джокер "Реала" Асенсіо. Перший забив головою перший м'яч "нерадзуррі" проти "Бенфіки" на виїзді, другий – єдиний гол у протистоянні з "Наполі", а третій – добив "Челсі".

До слова, раніше "Манчестер Сіті" з трьома голами розгромив "Баварію" у першому чвертьфіналі Ліги чемпіонів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мілан Реал Манчестер Сити Ліга чемпіонів
NEWS
Росія восени може активізувати ракетні удари. Генштаб розкрив плани ворога
Росія восени може активізувати ракетні удари. Генштаб розкрив плани ворога
DAILY
Турбота про військових чи популізм? Як політики спекулюють на армії та чим це небезпечно
Ростислав Шаправськийголовний редактор РБК-Україна Турбота про військових чи популізм? Як політики спекулюють на армії та чим це небезпечно