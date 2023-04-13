Лига чемпионов: УЕФА объявил номинантов на лучших игрока и гол недели

Организатор Лиги чемпионов 2022/23 определил круг претендентов на звание лучшего футболиста и лучшего забитого мяча в первых четвертьфиналах главного еврокубка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира .

В список претендентов на звание лучшего игрока недели попали хавбек "Милана" Браим Диас, вингер мадридского "Реала" Винисиус Жуниор, центрбек миланского "Интера" Алессандро Бастони и защитник "Манчестер Сити" Джон Стоунз. Голосование за номинантов проходит на официальных ресурсах УЕФА.

Вся четверка отметилась результативными действиями в первых поединках 1/4 финала Лиги чемпионов. Преимущество получит бразилец из Королевского клуба. Винисиус отдал 2 ассиста в противостоянии с "Челси" (2:0), а все остальные записали в свой актив только по одной передаче.

Фаворитом на приз за гол недели стал полузащитник "Ман Сити" Родри. Испанец нанес роскошный удар в дальний верхний угол ворот голкипера "Баварии" Зоммера. Этот гол открыл "горожанам" путь к разгрому мюнхенцев (3:0).

Конкурировать с ним будут лидер "Интера" Николо Барелла, хавбек "Милана" Исмаэль Беннасер и джокер "Реала" Асенсио. Первый забил головой первый мяч "нерадзурри" против "Бенфики" на выезде, второй – единственный гол в противостоянии с "Наполи", а третий – добил "Челси".