Ліга чемпіонів: УЄФА оголосив номінантів на найкращих гравця і гол тижня

У перелік претендентів на звання найкращого гравця тижня потрапили хавбек "Інтера" Чалханоглу, вінгер "Манчестер Сіті" Марез, зірка "Наполі" Лосано та нападник "Реала" Жуніор. Голосування за номінантів відбувається на офіційних ресурсах УЄФА.

Головним кандидатом на приз став бразилець у лавах "вершкових". Він двічі забив "Ліверпулю" і віддав асист. Натомість Лосано та Марез оформили по м'ячу, а Чалханоглу став королем центра поля в протистоянні з "Порту".

Натомість три з чотирьох претендентів на приз за гол тижня забили на "Енфілді" в епічній битві місцевого "Ліверпуля" і "Реала". За нагороду змагаються нападники мадридців Вінісіус і Бензема, а також центрфорвард мерсисайдців Нуньєс. Конкуренцію їм намагатиметься скласти капітан "Наполі" Ді Лоренцо.

Минулого тижня призи дісталися представникам дортмундської "Боруссії" та "Бенфіки". Форвард німецького гранда Адеємі оформив гол тижня. Натомість хавбек лісабонців Аурснес став найкращим гравцем вівторка-середи.