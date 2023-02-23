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Лига чемпионов: УЕФА объявил номинантов на лучших игрока и гол недели

Фото: Винисиус Жуниор оформил дубль на "Энфилде" (facebook.com/ChampionsLeague)
Автор: Антон Федорцив

Организатор Лиги чемпионов 2022/23 определил круг претендентов на звание лучшего футболиста и лучшего забитого мяча вторника-среды. Нападающий мадридского "Реала" Винисиус Жуниор соревнуется за оба приза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

В перечень претендентов на звание лучшего игрока недели попали хавбек "Интера" Чалханоглу, вингер "Манчестер Сити" Марез, звезда "Наполи" Лосано и нападающий "Реала" Винисиус. Голосование за номинантов проходит на официальных ресурсах УЕФА.

Главным кандидатом на приз стал бразилец в рядах "сливочных". Он дважды забил "Ливерпулю" и отдал ассист. Лосано и Марез оформили по мячу, а Чалханоглу стал королем центра поля в противостоянии с "Порту".

Три из четырех претендентов на приз за гол недели забили на "Энфилде" в эпическом сражении местного "Ливерпуля" и "Реала". За награду соперничают нападающие мадридцев Винисиус и Бензема, а также центрфорвард мерсисайдцев Нуньес. Конкуренцию им постарается составить капитан "Наполи" Ди Лоренцо.

На прошлой неделе призы достались представителям дортмундской "Боруссии" и "Бенфики". Форвард немецкого гранда Адейеми оформил гол недели. А хавбек лиссабонцев Аурснес стал лучшим игроком вторника-среды.

К слову, накануне "Манчестер Сити" упустил победу над "Лейпцигом" в первом матче 1/8 финала турнира.

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