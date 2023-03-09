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Ліга чемпіонів: "Тоттенхем" не зміг дотиснути "Мілан" і покинув турнір

Фото: Харрі Кейн (крайній ліворуч) так і не забив "Мілану" (uefa.com)
Автор: Антон Федорців

Нульовою нічиєю завершився матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між лондонським "Тоттенхемом" та італійським "Міланом".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Ліга чемпіонів, 1/8 фіналу, матчі-відповіді

"Тоттенхем" – "Мілан" – 0:0 (перший матч – 0:1)

Вилучення: Ромеро, 77 (Т, друга жовта картка)

Хоч забивати передусім треба було "шпорам", але першими момент створили гості. На 18-й хвилині "россонері" показали домашню заготовку під час стандарту. М'яч від Тоналі опинився в Мессіаса праворуч у штрафному майданчику, але низовий удар бразильця пройшов мимо.

Натомість у "Тоттенхема" попереду геть нічого не клеїлося. Підопічні Антоніо Конте так і не змогли подолати ешеловану оборону "россонері". До перерви лондонці навіть не спромоглися організувати бодай один момент біля володінь Меньяна.

Та й у другому таймі рахунок міг відкрити "Мілан". У дебюті 45-хвилинки Мессіас вивів на оперативний простір Діаса, але з ударом хавбека впорався Форстер. "Шпори" відповіли Хьойберга – данець накрутив Ернандеса на лінії штрафного та пробив у дев'ятку, та Меньян перевів м'яч на кутовий.

Остаточний хрест на невдалих потугах "Тоттенхема" бодай влаштувати штурм володінь "Мілана" поставило вилучення Ромеро. Аргентинець в'їхав у Ернандеса на фланзі, побачив другий "гірчичник" і пішов відпочивати достроково. Решта лондонців приєдналася до нього за 15 з гаком хвилин.

"Россонері" вперше після сезону 2011/12 пробилися до 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Тоді "Мілан" у двоматчевому протистоянні поступився "Барселоні". Останній тріумф міланців у головному єврокубку стався ще в сезоні 2006/07.

До слова, напередодні "Челсі" переграв "Боруссію" Д і поповнив список чвертьфіналістів турніру.

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ТоттенхэмМіланЛіга чемпіонів