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Ліга чемпіонів та інші єврокубки отримали транслятора в Україні на три сезони

Фото: Українські вболівальники зможуть дивитися єврокубки на платній основі (shakhtar.com)
Автор: Антон Федорців

Змагання під егідою Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) в найближчі три роки не змінять телевізійної прописки в Україні. Європейські турніри показуватиме сервіс MEGOGO.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "MEGOGO Спорт Україна".

Платформа виграла тендер на показ Ліги чемпіонів та інших змагань на прийдешні три сезони єврокубків. MEGOGO залишиться екслюзивним транслятором єврокубків мінімум до кінця кампанії 2026/27.

Контракт передбачатиме трансляцію Ліги чемпіонів, Ліги Європи, Ліги конференцій, Юнацької ліги УЄФА та Суперкубка Європи. Зокрема, головний єврокубок MEGOGO транслюватиме з плей-офф кваліфікації. Натомість другий та третій за рангом турніри – з основного етапу.

Прийдешній сезон стане першим із новим форматом єврокубків. Ліга чемпіонів, Ліга Європи та Ліга конференцій матиме по 36 учасників, які гратимуть за "швейцарською системою". Окрім того, MEGOGO анонсував оновлені стандарти виробництва трансляцій.

У сезоні 2024/25 Україна відрядить п'ять команд у єврокубки. Донецький "Шахтар" потрапив до основної сітки Ліги чемпіонів, а київське "Динамо" стартуватиме в турнірі з другого кваліфікаційного раунду. Криворізький "Кривбас" вийшов у кваліфікацію Ліги Європи, а "Дніпро-1" та житомирське "Полісся" – Ліги конференцій.

До слова, раніше розібрали новий формат Ліги чемпіонів та інших єврокубків.

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