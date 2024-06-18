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Лига чемпионов и другие еврокубки получили транслятора в Украине на три сезона

Фото: Украинские болельщики смогут смотреть еврокубки на платной основе (shakhtar.com)
Автор: Антон Федорцив

Соревнования под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в ближайшие три года не сменят телевизионную прописку в Украине. Европейские турниры будет показывать сервис MEGOGO.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "MEGOGO Спорт Украина".

Платформа выиграла тендер на показ Лиги чемпионов и других соревнований на три сезона еврокубков. MEGOGO останется эксклюзивным транслятором еврокубков минимум до конца кампании 2026/27.

Контракт будет предусматривать трансляцию Лиги чемпионов, Лиги Европы, Лиги конференций, Юношеской лиги УЕФА и Суперкубка Европы. В частности, главный еврокубок MEGOGO будет транслировать с плей-офф квалификации. Второй и третий по рангу турниры – с группового этапа.

Грядущий сезон станет первым с новым форматом еврокубков. Лига чемпионов, Лига Европы и Лига конференций будут иметь по 36 участников, которые сыграют по "швейцарской системе". Кроме того, MEGOGO анонсировал обновленные стандарты производства трансляций.

В сезоне 2024/25 Украина отправит пять команд в еврокубки. Донецкий "Шахтер" попал в основную сетку Лиги чемпионов, а киевское "Динамо" будет стартовать в турнире со второго квалификационного раунда. Криворожский "Кривбасс" вышел в квалификацию Лиги Европы, а "Днепр-1" и житомирское "Полесье" – Лиги конференций.

К слову, ранее разобрали новый формат Лиги чемпионов и других еврокубков.

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