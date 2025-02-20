Лига чемпионов: что надо знать накануне последней жеребьевки

21 февраля в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов. Это будет последняя подобная процедура в текущем розыгрыше, которая определит окончательную сетку турнира вплоть до финала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт европейского футбола .

Накануне определились все участники 1/8 финала турнира.

Команды, которые вышли в 1/8 финала через плей-офф:

"Фейенорд"

"Бенфика"

"Брюгге"

"Бавария"

ПСЖ

"Боруссия" Д

ПСВ

"Реал"

Команды, вышедшие в 1/8 финала напрямую:

"Ливерпуль"

"Барселона"

"Арсенал"

"Интер"

"Атлетико"

"Байер"

"Лилль"

"Астон Вилла"

Потенциальные соперники в 1/8, 1/4 и 1/2 финала уже разбиты по парам, которые определялись итоговым положением команд в турнирной таблице общего этапа.

То есть мы уже знаем двух потенциальных соперников для каждого клуба, победившего в стыках:

ПСЖ - "Ливерпуль" или "Барселона"

"Бенфика" - "Ливерпуль" или "Барселона"

ПСВ - "Арсенал" или "Интер"

"Фейенорд" - "Арсенал" или "Интер"

"Реал" - "Атлетико" или "Байер"

"Бавария" - "Атлетико" или "Байер"

"Брюгге" - "Лилль" или "Астон Вилла"

"Боруссия" Д - "Лилль" или "Астон Вилла"

Во время жеребьевки не будет никаких ограничений - в 1/8 финала могут сыграть команды из одной страны. Также если клубы встречались на основном этапе, то это не помешает новым матчам. Отметим, что сеяные команды (расположенные справа) проводят ответный матч дома.

Жеребьевка определит сетку плей-офф вплоть до финала.

Потенциальные пары 1/4 финала:

Пара 1: ПСЖ / "Ливерпуль" / "Барселона" - "Брюгге" / "Лилль" / "Астон Вилла"

ПСЖ / "Ливерпуль" / "Барселона" - "Брюгге" / "Лилль" / "Астон Вилла" Пара 2: "Реал" / "Атлетико" / "Байер" - ПСВ / "Арсенал" / "Интер"

"Реал" / "Атлетико" / "Байер" - ПСВ / "Арсенал" / "Интер" Пара 3: " Бенфика" / "Ливерпуль" / "Барселона" - "Боруссия" Д / "Лилль" / "Астон Вилла"

Бенфика" / "Ливерпуль" / "Барселона" - "Боруссия" Д / "Лилль" / "Астон Вилла" Пара 4: "Бавария" / "Атлетико" / "Байер" - "Фейенорд" / "Арсенал" / "Интер"

В полуфинале победитель первой пары сыграет с победителем второй, а сильнейшие в третьей и четвертой парах встретятся друг с другом.

Победитель 1/2 финала из левой части сетки (пары 1 и 2 в полуфинале) станет номинальным хозяином финала.

Когда состоятся матчи плей-офф ЛЧ:

1/8 финала: 4-5 и 11-12 марта

4-5 и 11-12 марта 1/4 финала: 8-9 и 15-16 апреля

8-9 и 15-16 апреля 1/2 финала: 29-30 апреля и 6-7 мая

Финал пройдет 31 мая на стадионе "Альянц Арена" в Мюнхене.

Отметим, что в обойме остаются четыре клуба, в рядах которых есть украинские легионеры. Это "Арсенал" Александра Зинченко, "Байер" Артема Степанова, "Реал" Андрея Лунина и "Бенфика" Анатолия Трубина.