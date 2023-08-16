Ліга чемпіонів: "Рейнджерс" проти ПСВ та інші пари плей-офф кваліфікації

Напередодні з Ліги чемпіонів вилетіли "Аріс" із Лімасола, братиславський "Слован", фарерський "Клаксвік", "Спарта" з Праги, сербська "Бачка-Топола", "Олімпія" з Любляни, швейцарський "Серветт", "Штурм" із Граца та марсельський "Олімпік". Загребське "Динамо" після поразки АЕКу з Афін удома (1:2) зустрінеться з грецьким грандом на виїзді 19 серпня.

Натомість 22 серпня відбудуться перші матчі плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів. У цей день польський "Ракув" зустрінеться з "Копенгагеном", а шотландський "Рейнджерс" прийме ПСВ із Ейндховена. Бельгійський "Антверпен" зустрінеться з переможцем пари "Динамо" – АЕК.

Зате 23 серпня "Маккабі" з Хайфи вдома прийме швейцарський "Янг Бойз", норвезький "Мольде" поміряється силами зі стамбульським "Галатасараєм", а португальська "Брага" зустрінеться з афінським "Панатінаїкосом". Матчі-відповіді відбудуться 29-30 серпня.

Пари плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів 2023/24: