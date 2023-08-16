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Ліга чемпіонів: "Рейнджерс" проти ПСВ та інші пари плей-офф кваліфікації

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Європа, Середа 16 серпня 2023 10:45
Ліга чемпіонів: "Рейнджерс" проти ПСВ та інші пари плей-офф кваліфікації Фото: Капітан "Рейнджерс" Джеймс Таверньє (twitter.com/RangersFC)
Автор: Антон Федорців

Кваліфікація Ліги чемпіонів УЄФА 2023/24 вийшла на фінішну пряму. Сформувалися шість пар претендентів на місця в груповому етапі головного єврокубка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

Напередодні з Ліги чемпіонів вилетіли "Аріс" із Лімасола, братиславський "Слован", фарерський "Клаксвік", "Спарта" з Праги, сербська "Бачка-Топола", "Олімпія" з Любляни, швейцарський "Серветт", "Штурм" із Граца та марсельський "Олімпік". Загребське "Динамо" після поразки АЕКу з Афін удома (1:2) зустрінеться з грецьким грандом на виїзді 19 серпня.

Натомість 22 серпня відбудуться перші матчі плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів. У цей день польський "Ракув" зустрінеться з "Копенгагеном", а шотландський "Рейнджерс" прийме ПСВ із Ейндховена. Бельгійський "Антверпен" зустрінеться з переможцем пари "Динамо" – АЕК.

Зате 23 серпня "Маккабі" з Хайфи вдома прийме швейцарський "Янг Бойз", норвезький "Мольде" поміряється силами зі стамбульським "Галатасараєм", а португальська "Брага" зустрінеться з афінським "Панатінаїкосом". Матчі-відповіді відбудуться 29-30 серпня.

Пари плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів 2023/24:

  • "Маккабі" Хайфа – "Янг Бойз"
  • "Антверпен" – "Динамо" Загреб/АЕК
  • "Ракув" – "Копенгаген"
  • "Мольде" – "Галатасарай"
  • "Рейнджерс" – ПСВ
  • "Брага" – "Панатінаїкос"

До слова, раніше опублікували рейтинг спорстменів за заробітками в мережі.

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Галатасарай Маккабі Янг Бойз Ліга чемпіонів
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