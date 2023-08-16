Лига чемпионов: "Рейнджерс" против ПСВ и другие пары плей-офф квалификации
Квалификация Лиги чемпионов УЕФА 2023/24 вышла на финишную прямую. Сформировалось шесть пар претендентов на места в групповом этапе главного еврокубка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.
Накануне из Лиги чемпионов вылетели "Арис" из Лимассола, братиславский "Слован", фарерский "Клаксвик", "Спарта" из Праги, сербская "Бачка-Топола", "Олимпия" из Любляны, швейцарский "Серветт", "Штурм" из Граца. и марсельский "Олимпик". Загребское "Динамо" после поражения АЕКу из Афин дома (1:2) встретится с греческим грандом на выезде 19 августа.
22 августа состоятся первые матчи плей-офф квалификации Лиги чемпионов. В этот день польский "Ракув" встретится с "Копенгагеном", а шотландский "Рейнджерс" примет ПСВ из Эйндховена. Бельгийский "Антверпен" встретится с победителем пары "Динамо" – АЕК.
Зато 23 августа "Маккаби" из Хайфы дома примет швейцарский "Янг Бойз", норвежский "Мольде" померяется силами со стамбульским "Галатасараем", а португальская "Брага" встретится с афинским "Панатинаикосом". Ответные матчи состоятся 29-30 августа.
Пары плей-офф квалификации Лиги чемпионов 2023/24:
- "Маккаби" Хайфа – "Янг Бойз"
- "Антверпен" – "Динамо" Загреб/АЕК
- "Ракув" – "Копенгаген"
- "Мольде" – "Галатасарай"
- "Рейнджерс" – ПСВ
- "Брага" – "Панатинаикос"
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