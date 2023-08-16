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Лига чемпионов: "Рейнджерс" против ПСВ и другие пары плей-офф квалификации

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Европа, Среда 16 августа 2023 10:45
Лига чемпионов: "Рейнджерс" против ПСВ и другие пары плей-офф квалификации Фото: Капитан "Рейнджерс" Джеймс Тавернье (twitter.com/RangersFC)
Автор: Антон Федорцив

Квалификация Лиги чемпионов УЕФА 2023/24 вышла на финишную прямую. Сформировалось шесть пар претендентов на места в групповом этапе главного еврокубка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

Накануне из Лиги чемпионов вылетели "Арис" из Лимассола, братиславский "Слован", фарерский "Клаксвик", "Спарта" из Праги, сербская "Бачка-Топола", "Олимпия" из Любляны, швейцарский "Серветт", "Штурм" из Граца. и марсельский "Олимпик". Загребское "Динамо" после поражения АЕКу из Афин дома (1:2) встретится с греческим грандом на выезде 19 августа.

22 августа состоятся первые матчи плей-офф квалификации Лиги чемпионов. В этот день польский "Ракув" встретится с "Копенгагеном", а шотландский "Рейнджерс" примет ПСВ из Эйндховена. Бельгийский "Антверпен" встретится с победителем пары "Динамо" – АЕК.

Зато 23 августа "Маккаби" из Хайфы дома примет швейцарский "Янг Бойз", норвежский "Мольде" померяется силами со стамбульским "Галатасараем", а португальская "Брага" встретится с афинским "Панатинаикосом". Ответные матчи состоятся 29-30 августа.

Пары плей-офф квалификации Лиги чемпионов 2023/24:

  • "Маккаби" Хайфа – "Янг Бойз"
  • "Антверпен" – "Динамо" Загреб/АЕК
  • "Ракув" – "Копенгаген"
  • "Мольде" – "Галатасарай"
  • "Рейнджерс" – ПСВ
  • "Брага" – "Панатинаикос"

К слову, ранее опубликовали рейтинг спортсменов по заработкам в сети.

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