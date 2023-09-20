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Ліга чемпіонів: "Реал" на останніх хвилинах дотиснув "Уніон", "Галатасарай" оформив камбек

Фото: "Вершкові" перед іспитом берлінців (facebook.com/RealMadrid)
Автор: Антон Федорців

Перші матчі середи в стартовому турі групового етапу Ліги чемпіонів 2023/24 завершилися перемогою мадридського "Реала" та врятованою нічиєю для стамбульського "Галатасарая".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.

Ліга чемпіонів, груповий етап, 1-й тур

Група A

"Галатасарай" – "Копенгаген" – 2:2

Голи: Бое, 86, Тете, 88 – Ельюнуссі, 35, Гонсалвеш, 58

Вилучення: Єлерт, 73 (К, друга жовта картка)

Група C

"Реал" – "Уніон" – 1:0

Гол: Беллінгем, 90+4

 

На берегах Босфору доволі впевнено почувався "Копенгаген". Данці забили по м'ячу до та після перерви. Спершу Ельюнуссі в два дотики реалізував момент із меж штрафного, а потім Гонсалвеш замкнув простріл Мелінга в блискавичній контратаці "левів".

Та все змінило вилучення оборонця Єлерта за два "гірчичники". Стамбульці кинулися штурмувати володіння гостей і забили двічі впродовж трьох хвилин незадовго до фінального свистка: Бое отримав пас від Тете та вгатив м'яч під поперечину, а потім сам бразильський утікач із "Шахтаря" з льоту поклав під стійку – 2:2 у підсумку!

 

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Натомість Королівський клуб усі 90+ хвилин "провисів" на воротах "Уніона" з Берліна. Мадридці завдали три десятки ударів у напрямку воріт німецького дебютанта, але м'яч уперто не йшов за лінію. Не рятував і солідний показник очікуваних голів (3,54 xG).

Здавалося, що "Реал" уже не зможе уникнути сенсаційної втрати очок. Та саме тоді, в доданий арбітром час підопічні Карло Анчелотті вирвали перемогу. Вальверде завдав потужного удару з-за меж штрафного, а в метушні перед воротами Беллінгем таки добив м'яч у сітку.

 

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До слова, раніше пригадали гольові подвиги воротарів у Лізі чемпіонів на фоні м'яча Проведеля.

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ГалатасарайРеалКопенгагенЛіга чемпіонів