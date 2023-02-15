ua ru
Ср, 15 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Ліга чемпіонів: "Мілан" втримав домашню перемогу над "Тоттенхемом"

Новость на русском →
Мілан, Середа 15 лютого 2023 00:08
Ліга чемпіонів: "Мілан" втримав домашню перемогу над "Тоттенхемом" Фото: Браїм Діас оформив курйозний м'яч (facebook.com/ChampionsLeague)
Автор: Антон Федорців

Непростою перемогою над лондонським "Тоттенхемом" ознаменувалося для італійського "Мілана" повернення до стадії 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Ліга чемпіонів, 1/8 фіналу, перші матчі

"Мілан" – "Тоттенхем" – 1:0

Гол: Діас, 7

Розпочали двобій команди обережно. Утім, "россонері" вдалося забити швидкий м'яч. Гол господарів поля вийшов трохи курйозним. Ернандес після верхової боротьби підхопив м'яч і пробив, Форстер відбив перед собою, а Браїм Діас головою з другої спроби переправив сферу за лінію.

Пропущений м'яч змусив "шпор" заграти активніше. Лондонці перехопили ініціативу та намагалися регулярно завантажувати роботою оборону "Мілана". На перший план вийшло протистояння К'яера та Кейна. Данець і англієць раз у раз брудно грали один проти одного, тож лише дивом завершили тайм без "гірчичників".

Після перерви "Тоттенхем" намагався нав'язати господарям свій сценарій. Однак, міланці злагоджено діяли в обороні та не дали атакувальним виконавцям лондонців надто розгулятися попереду. Більше того, "россонері" могли й розвинути свою перевагу.

На 80-й хвилині Де Кетеларе головою пробив точно в кут після прострілу Жиру, але Даєр виніс м'яч із лінії воріт. За кілька хвилин Тіав лише дивом не поцілив у площину після навісу Леау. А потім сам португалець не зміг реалізувати вихід віч-на-віч. Але й одного забитого м'яча "Мілану" вистачило для перемоги. Матч-відповідь – 8 березня у Лондоні.

До слова, напередодні "Рух" U-19 дізнався суперника в 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Тоттенхэм Мілан Ліга чемпіонів
NEWS
Не про все можна повідомляти публічно, - Зеленський про новий "Рамштайн"
Не про все можна повідомляти публічно, - Зеленський про новий "Рамштайн"
DAILY
Приціл на нову програму. Чого чекати від переговорів України з МВФ
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Приціл на нову програму. Чого чекати від переговорів України з МВФ