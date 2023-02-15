Ліга чемпіонів: "Мілан" втримав домашню перемогу над "Тоттенхемом"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Ліга чемпіонів, 1/8 фіналу, перші матчі

"Мілан" – "Тоттенхем" – 1:0

Гол: Діас, 7

Розпочали двобій команди обережно. Утім, "россонері" вдалося забити швидкий м'яч. Гол господарів поля вийшов трохи курйозним. Ернандес після верхової боротьби підхопив м'яч і пробив, Форстер відбив перед собою, а Браїм Діас головою з другої спроби переправив сферу за лінію.

Пропущений м'яч змусив "шпор" заграти активніше. Лондонці перехопили ініціативу та намагалися регулярно завантажувати роботою оборону "Мілана". На перший план вийшло протистояння К'яера та Кейна. Данець і англієць раз у раз брудно грали один проти одного, тож лише дивом завершили тайм без "гірчичників".

Після перерви "Тоттенхем" намагався нав'язати господарям свій сценарій. Однак, міланці злагоджено діяли в обороні та не дали атакувальним виконавцям лондонців надто розгулятися попереду. Більше того, "россонері" могли й розвинути свою перевагу.

На 80-й хвилині Де Кетеларе головою пробив точно в кут після прострілу Жиру, але Даєр виніс м'яч із лінії воріт. За кілька хвилин Тіав лише дивом не поцілив у площину після навісу Леау. А потім сам португалець не зміг реалізувати вихід віч-на-віч. Але й одного забитого м'яча "Мілану" вистачило для перемоги. Матч-відповідь – 8 березня у Лондоні.