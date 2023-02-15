Лига чемпионов: "Милан" удержал домашнюю победу над "Тоттенхэмом"
Непростой победой над лондонским "Тоттенхэмом" ознаменовалось для итальянского "Милана" возвращение в стадию 1/8 финала Лиги чемпионов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.
Лига чемпионов, 1/8 финала, первые матчи
"Милан" – "Тоттенхэм" – 1:0
Гол: Диас, 7
Начали поединок команды осторожно. Впрочем, "россонери" удалось забить быстрый мяч. Гол хозяев поля получился немного курьезным. Эрнандес после верховой борьбы подхватил мяч и пробил, Форстер отбил перед собой, а Браим Диас головой со второй попытки переправил сферу за линию.
Пропущенный мяч заставил "шпор" заиграть активнее. Лондонцы перехватили инициативу и пытались регулярно загружать работой оборону "Милана". На первый план вышло противостояние Кьяера и Кейна. Датчанин и англичанин то и дело грязно играли друг против друга, так что только чудом завершили тайм без "горчичников".
После перерыва "Тоттенхэм" пытался навязать хозяевам свой сценарий. Однако миланцы слаженно действовали в обороне и не дали атакующим исполнителям лондонцев слишком разгуляться впереди. Более того, "россонери" могли и развить свое преимущество.
На 80-й минуте Де Кетеларе головой пробил точно в угол после прострела Жиру, но Дайер вынес мяч с линии ворот. Через несколько минут Тиав чудом не попал в створ после навеса Леау. А потом сам португалец не смог реализовать выход один на один. Но и одного забитого мяча "Милана" хватило для победы. Ответный матч – 8 марта в Лондоне.
К слову, накануне "Рух" U-19 узнал соперника в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА.
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