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Ліга чемпіонів: "Інтер" стараннями Лукаку мінімально переграв "Порту"

Фото: "Змії" вдома здолали "драконів" (facebook.com/Inter)
Автор: Антон Федорців

Домашньою перемогою міланського "Інтера" над португальським грандом "Порту" завершився перший матч плей-офф Ліги чемпіонів 2022/23.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Ліга чемпіонів, 1/8 фіналу, перші матчі

"Інтер" – "Порту" – 1:0

Гол: Лукаку, 86

Вилучення: Отавіу, 78 (П, друга жовта картка)

Дебют зустрічі команди провели на зустрічних курсах. Проте, поступово "нерадзуррі" захопили ініціативу. Тим не менше, гості постійно були готові втекти в контратаки. Та справжніх гольових моментів глядачам довелося чекати до кінця тайму.

Перед перервою "Інтер" і "Порту" обмінялися небезпечними нагодами. Спершу Онана на 37-й хвилині парирував потужний постріл Груїча, а Галено на добиванні не влучив у рамку. На 45-й же кіпер гостей дивом у гандбольному стилі відбив удар Бастоні головою після кутового.

До середини другої половини розвиток подій не змінився. Територіальною перевагою володів "Інтер", але в атаці обом колективам бракувало вирішального удару та влучності. Лише з орієнтовно 70-ї хвилини міланці взялися до справи з усією серйозністю. Допомогло і вилучення Отавіу.

Хоча Мартінес зобов'язаний був забивати після прострілу Лукаку ще тоді, коли суперники були в рівних складах. Уже в більшості аргентинський нападник "нерадзуррі" бив із меж штрафного, але його удар героїчно заблокував Маркано. Барелла ж пробив поруч зі стійкою.

На 86-й хвилині "Інтер" таки організував переможний м'яч. Після навісу того ж Барелли з правого флангу Лукаку головою пробив у стійку, але не вимкнувся з епізоду. Бельгієць першим опинився на добиванні та лівою пробив у протихід воротарю – 1:0 у підсумку.

До слова, англійський "Манчестер Сіті" втратив перемогу над "Лейпцигом" у паралельному матчі 1/8 фіналу турніру.

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