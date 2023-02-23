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Лига чемпионов: "Интер" стараниями Лукаку минимально обыграл "Порту"

Фото: "Змеи" дома одолели "драконов" (facebook.com/Inter)
Автор: Антон Федорцив

Домашней победой миланского "Интера" над португальским грандом "Порту" завершился первый матч плей-офф Лиги чемпионов 2022/23.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Лига чемпионов, 1/8 финала, первые матчи

"Интер" – "Порту" – 1:0

Гол: Лукаку, 86

Удаление: Отавиу, 78 (П, вторая желтая карточка)

Дебют встречи команды провели на встречных курсах. Однако постепенно "нерадзурри" захватили инициативу. Тем не менее, гости постоянно были готовы убежать в контратаки. Но настоящие голевые моменты зрителям пришлось ждать до конца тайма.

Перед перерывом "Интер" и "Порту" обменялись опасными возможностями. Сначала Онана на 37-й минуте парировал мощный выстрел Груича, а Галено на добивании не попал в створ. На 45-й же кипер гостей чудом в гандбольном стиле отразил удар Бастони головой после углового.

К середине второй половины развитие событий не изменилось. Территориальным преимуществом владел "Интер", но в атаке обоим коллективам не хватало решающего удара и точности. Лишь с ориентировочно 70-й минуты миланцы принялись за дело со всей серьезностью. Помогло и удаление Отавиу.

Хотя Мартинес обязан был забивать после прострела Лукаку еще тогда, когда соперники находились в равных составах. Уже в большинстве аргентинский нападающий "нерадзурри" бил из пределов штрафной, но его удар героически заблокировал Маркано. Барелла же пробил рядом со штангой.

На 86-й минуте "Интер" все же организовал победный мяч. После навеса того же Бареллы с правого фланга Лукаку головой пробил в штангу, но не выключился из эпизода. Бельгиец первым оказался на добивании и левой пробил в противоход вратарю – 1:0 в итоге.

К слову, английский "Манчестер Сити" упустил победу над "Лейпцигом" в параллельном матче 1/8 финала турнира.

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