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Ліга чемпіонів: "Інтер" розписав нічию з "Порту" та пробився в чвертьфінал

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Порту, Середа 15 березня 2023 00:22
Ліга чемпіонів: "Інтер" розписав нічию з "Порту" та пробився в чвертьфінал Фото: "Нерадзуррі" втримали перевагу в один м'яч (twitter.com/Inter)
Автор: Антон Федорців

Комфортною для міланського "Інтера" нульовою нічиєю завершився матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти "Порту".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Ліга чемпіонів, 1/8 фіналу, матчі-відповіді

"Порту" – "Інтер" – 0:0 (перший матч – 0:1)

Вилучення: Пепе, 90+7 (П, друга жовта картка)

У дебюті "дракони" більше контролювали м'яч і активно пресингували міланців на чужій половині. Проте, реальних нагод господарі створили небагато. Злагоджена гра "Інтера" в обороні змусила португальців покластися на удари з дистанції – Онана впорався з пострілами Урібе та Еустакіо.

"Нерадзуррі" відповіли моментом Джеко, але низовий удар боснійця відбив Кошта. Перед перервою "Порту" організував ще дві напівнагоди. Однак, удар Еванілсона з меж штрафного майданчика заблокував оборонець. Натомість Еустакіо не встиг на простріл Пепе.

Другий тайм вийшов ще закритішим. "Порту" намагався відшукати шляхи для взяття воріт, але міланці фактично не надали господарям жодного шансу забити. Натомість попереду "Інтер" міг відкрити рахунок зусиллями Лукаку та Мартінеса. Та постріл першого заблокував оборонець, а на добиванні аргентинець не встиг акцентовано пробити.

Фінальний штурм "драконів" здебільшого нагадував хаос. Та навіть за таких умов португальський гранд створив і змарнував найкращі нагоди, коли впродовж однієї атаки за "Інтер" спершу зіграла Онана та стійка, а потім ще й поперечина. Далі йдуть міланці.

До слова, англійський "Манчестер Сіті" розтрощив РБ "Лейпциг" із п'ятіркою голів Холанда.

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