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Лига чемпионов: "Интер" расписал ничью из "Порту" и пробился в четвертьфинал

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Порту, Среда 15 марта 2023 00:22
Лига чемпионов: "Интер" расписал ничью из "Порту" и пробился в четвертьфинал Фото: "Нерадзурри" удержали преимущество в один мяч (twitter.com/Inter)
Автор: Антон Федорцив

Комфортной для миланского "Интера" нулевой ничьей завершился ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против "Порту".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Лига чемпионов, 1/8 финала, ответные матчи

"Порту" – "Интер" – 0:0 (первый матч – 0:1)

Удаление: Пепе, 90+7 (П, вторая желтая карточка)

В дебюте "драконы" больше контролировали мяч и активно прессинговали миланцев на чужой половине. Однако реальных возможностей хозяева создали немного. Слаженная игра "Интера" в обороне заставила португальцев положиться на удары с дистанции – Онана справился с выстрелами Урибе и Эустакио.

"Нерадзурри" ответили моментом Джеко, но низовой удар боснийца отразил Кошта. Перед перерывом "Порту" организовал еще два полумомента. Однако удар Эванилсона из пределов штрафной заблокировал защитник. Эустакио же не успел на прострел Пепе.

Второй тайм получился еще более закрытым. "Порту" пытался найти пути для взятия ворот, но миланцы фактически не предоставили хозяевам ни единого шанса забить. Впереди "Интер" в свою очередь мог открыть счет усилиями Лукаку и Мартинеса. Но выстрел первого заблокировал защитник, а на добивании аргентинец не успел акцентированно пробить.

Финальный штурм "драконов" в большинстве своем напоминал хаос. Но даже при таких условиях португальский гранд создал и упустил лучшие возможности, когда в течение одной атаки за "Интер" сначала сыграла Онана и стойка, а потом еще и перекладина. Дальше идут миланцы.

К слову, английский "Манчестер Сити" разбил РБ "Лейпциг" с пятеркой голов Холанда.

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