Ліга чемпіонів. Хто вийшов напряму в 1/8 фіналу та у матчі плей-офф: підсумки основного раунду
Фото: "Ліверпуль" виграв основний раунд ЛЧ (x.com/LFC)
Завершився основний раунд Ліги чемпіонів-2024/25. За його підсумками стали відомі учасники 1/8 фіналу та команди, що зіграють у плей-офф.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.
18 поєдинків останнього, 8-го туру етапу ліги головного єврокубкового турніру були зіграні 29 січня. Всі вони розпочались о 22:00 за київським часом. За результатами поєдинків сформувалась остаточна турнірна таблиця етапу.
Напряму до 1/8 фіналу вийшли:
- "Ліверпуль"
- "Барселона"
- "Арсенал"
- "Інтер"
- "Атлетіко"
- "Байєр"
- "Лілль"
- "Астон Вілла"
У плей-офф пробились
- "Аталанта"
- "Боруссія" Д
- "Реал"
- "Баварія"
- "Мілан"
- ПСВ
- ПСЖ
- "Бенфіка"
- "Монако"
- "Брест"
- "Фейенорд"
- "Ювентус"
- "Селтік"
- "Манчестер Сіті"
- "Спортінг"
- "Брюгге"
Жеребкування стикових матчів відбудеться 31 січня.
Раніше "Шахтар" програв "Боруссії" та припинив виступи у Лізі чемпіонів.
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