Ліга чемпіонів. Хто вийшов напряму в 1/8 фіналу та у матчі плей-офф: підсумки основного раунду

Завершився основний раунд Ліги чемпіонів-2024/25. За його підсумками стали відомі учасники 1/8 фіналу та команди, що зіграють у плей-офф.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

18 поєдинків останнього, 8-го туру етапу ліги головного єврокубкового турніру були зіграні 29 січня. Всі вони розпочались о 22:00 за київським часом. За результатами поєдинків сформувалась остаточна турнірна таблиця етапу. Напряму до 1/8 фіналу вийшли: "Ліверпуль"

"Барселона"

"Арсенал"

"Інтер"

"Атлетіко"

"Байєр"

"Лілль"

"Астон Вілла" У плей-офф пробились "Аталанта"

"Боруссія" Д

"Реал"

"Баварія"

"Мілан"

ПСВ

ПСЖ

"Бенфіка"

"Монако"

"Брест"

"Фейенорд"

"Ювентус"

"Селтік"

"Манчестер Сіті"

"Спортінг"

"Брюгге" Жеребкування стикових матчів відбудеться 31 січня.