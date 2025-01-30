Лига чемпионов. Кто вышел напрямую в 1/8 финала и в матчи плей-офф: итоги основного раунда
Фото: "Ливерпуль" выиграл основной раунд ЛЧ (x.com/LFC)
Завершился основной раунд Лиги чемпионов-2024/25. По его итогам стали известны участники 1/8 финала и команды, которые сыграют в плей-офф.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.
18 поединков последнего, 8-го тура этапа лиги главного еврокубкового турнира были сыграны 29 января. Все они начались в 22:00 по киевскому времени. По результатам поединков сформировалась окончательная турная таблица этапа.
Напрямую в 1/8 финала вышли:
- "Ливерпуль"
- "Барселона"
- "Арсенал"
- "Интер"
- "Атлетико"
- "Байер"
- "Лилль"
- "Астон Вилла"
В плей-офф пробились
- "Аталанта"
- "Боруссия" Д
- "Реал"
- "Бавария"
- "Милан"
- ПСВ
- ПСЖ
- "Бенфика"
- "Монако"
- "Брест"
- "Фейенорд"
- "Ювентус"
- "Селтик"
- "Манчестер Сити"
- "Спортинг"
- "Брюгге"