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Лига чемпионов. Кто вышел напрямую в 1/8 финала и в матчи плей-офф: итоги основного раунда

Четверг 30 января 2025 00:05
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Лига чемпионов. Кто вышел напрямую в 1/8 финала и в матчи плей-офф: итоги основного раунда Фото: "Ливерпуль" выиграл основной раунд ЛЧ (x.com/LFC)
Автор: Андрей Костенко

Завершился основной раунд Лиги чемпионов-2024/25. По его итогам стали известны участники 1/8 финала и команды, которые сыграют в плей-офф.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

18 поединков последнего, 8-го тура этапа лиги главного еврокубкового турнира были сыграны 29 января. Все они начались в 22:00 по киевскому времени. По результатам поединков сформировалась окончательная турная таблица этапа.

Напрямую в 1/8 финала вышли:

  • "Ливерпуль"
  • "Барселона"
  • "Арсенал"
  • "Интер"
  • "Атлетико"
  • "Байер"
  • "Лилль"
  • "Астон Вилла"

В плей-офф пробились

  • "Аталанта"
  • "Боруссия" Д
  • "Реал"
  • "Бавария"
  • "Милан"
  • ПСВ
  • ПСЖ
  • "Бенфика"
  • "Монако"
  • "Брест"
  • "Фейенорд"
  • "Ювентус"
  • "Селтик"
  • "Манчестер Сити"
  • "Спортинг"
  • "Брюгге"

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