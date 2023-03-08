Ліга чемпіонів: "Челсі" без Мудрика вибив "Боруссію" Д на шляху в 1/4 фіналу

Ліга чемпіонів, 1/8 фіналу, матчі-відповіді

"Челсі" – "Боруссія" Д – 2:0 (перший матч – 0:1)

Голи: Стерлінг, 43, Гаверц, 53 (пенальті)

"Сині" вийшли на поле з наміром відіграти дефіцит в один м'яч. Уже в стартові 10 хвилин лондонці змарнували кілька нагод. Зокрема, Феліш пробив у голкіпера з гострого кута в межах штрафного майданчика. Натомість Гаверц поцілив у сітку зі зовнішнього боку.

"Джмелі" відповіли моментом зі стандарту – Ройс пробив прямісінько під стійку, але Кепа в чудовому стрибку потягнув удар. Згодом знову нагадав про себе Гаверц. Цього разу німець із "Челсі" влучив у ближню стійку, вчасно зігравши на добиванні.

Забити "сині" зуміли в роздягальню. Гол прийшов із лівого флангу. Чілвелл прострілив до карної зони на Стерлінга. Англієць прийняв м'яч і невдало пробив, але першим зіграв на підбиранні та з другої спроби відправив кулю за лінію.

А на старті другої половині "Челсі" закріпив власну перевагу. Опосередкованим асистентом вдруге став Чілвелл. Саме після прострілу оборонця "синіх" м'яч влучив у руку Вольфу – пенальті. Бити одинадцятиметровий взявся Гаверц. Він поцілив у стійку в першій спробі, але арбітр наказав перебити через появу двох оборонців у штрафному до удару. З другого разу німець пробив точно в кут.

Дортмундці демонстрували бажання відігратися, але до реальних нагод забити справа доходила вкрай рідко. Хіба що винуватець другого гола Вольф після стінки з партнером намагався пробити Кепу – іспанський воротар ефектно відвів загрозу від воріт.

Зрештою, "Челсі" довів поєдинок до перемоги з потрібним рахунком. Лондонці стали другим учасником 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Жеребкування вирішальних стадій євротурніру заплановане на 17 березня.