Ліга чемпіонів: "Боруссія" вдруге переграла ПСЖ і стала першим фіналістом турніру

Ліга чемпіонів, 1/2 фіналу, матчі-відповіді

ПСЖ – "Боруссія" Д – 0:1 (перший матч – 0:1)

Гол: Хуммельс, 50

Мінімальна поразка на виїзді змусила парижан із перших хвилин шукати щастя в атаках. На стартовому відрізку господарі змарнували кілька моментів. Рамуш і Мбаппе відправили м'яч у руки кіпера "джмелів" Кобеля, а потім португалець пробив повз стійку з півкола штрафного.

"Боруссія" до середини тайму запам'яталася хіба пострілом Рюерсона з відскоку в сітку зі зовнішнього боку. Згодом Дембеле з кута штрафного відправив м'яч вище воріт, а Адеємі в контратаці не переграв Доннарумму. До кінця 45-хвилинки Вітінья розім'яв Кобеля дальнім ударом, а після пострілу Руїса м'яч зрикошетив на кутовий.

На початку другої половини Заїр-Емері на дальній стійці пробив у каркас воріт після прострілу Мбаппе з продовженням від Рамуша. Відповідь дортмундців на цей момент шокувала "Парк де Пренс". Брандт подав кутовий з лівого флангу, а Хуммельс головою без перешкод спрямував м'яч у кут.

Після забитого м'яча "Боруссія" зосередилася на обороні власних воріт, час від часу вибігаючи в контратаки. Натомість парижани почали напосідати на володіння "джмелів", але пройти ешеловану оборону виявилося складно. Найближчим до гола був Мендеш, але його більярдний постріл із дистанції влучив у стійку.

У фінальні 10-15 хвилин ПСЖ влаштував справжній штурм воріт дортмундців. У низці атак господарів м'яч наче зачарований оминав рамку Кобеля. Упродовж однієї хвилини воротаря двічі підстрахувала поперечина – після добивання Мбаппе та пострілу Вітіньї з лінії штрафного. Зрештою, "Боруссія" втримала переможний рахунок і пробилася у фінал турніру.