Лига чемпионов: "Боруссия" Д неожиданно обыграла ПСЖ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Лига чемпионов, 1/2 финала, первые матчи

"Боруссия" Ж – ПСЖ – 1:0

Гол: Фюллькруг, 36

К середине первой половины команды успели обменяться опасными моментами. Дортмундец Забитцер с нескольких метров не смог переиграть Доннарумму после передачи Брандта из глубины. В ответ парижанин Дембеле лишь чуть-чуть не попал в ближнюю девятку.

Более конкретными в атаках выглядели "шмели". В конце концов именно "Боруссия" ушла в раздевалку с голом в активе. На 36-й минуте дортмундцы разыграли простую, но эффективную комбинацию – Шлоттербек из собственной половины вывел Фюллькруга на свидание с кипером, и тот в два касания отправил мяч в сетку.

Значительно интереснее стало после перерыва. Первыми активность прогнозируемо проявили гости. Баркола дальним выстрелом только размял Кобеля. Зато Мбаппе попал в дальнюю штангу из пределов штрафной, а Хакими на добивании пробил в ближнюю! Впоследствии Руис головой отправил мяч мимо ворот после навеса Витиньи.

Позже эстафету приняли хозяева. Вот Брандт с отскока со входа в штрафную отправил мяч рядом со штангой. Зато после прорыва Фюллькруга левым флангом кто-то из "шмелей" не успел замкнуть прострел форварда. В финале прибавил обороты ПСЖ, а двигателем атак парижан стал Дембеле. Он бил сам и ассистировал партнерам, но мяч упорно обходил ворота "Боруссии".

В конце концов, дортмундцы удержали победный счет. Однако судьба путевки в финал определится в Париже. Ответный матч состоится на "Парк де Пренс" 7 мая.