Ліга чемпіонів: "Баварія" розбила "Барселону", "Інтер" вийшов у плей-офф

Ліга чемпіонів, груповий етап, 5-й тур

Група A

"Наполі" – "Рейнджерс" – 3:0

Голи: Сімеоне, 11, 16, Естігор, 80

"Аякс" – "Ліверпуль" – 0:3

Голи: Салах, 42, Нуньєс, 49, Елліотт, 52

Група B

"Брюгге" – "Порту" – 0:4

Голи: Таремі, 33, 70, Еванілсон, 57, Еустакіо, 60

Нереалізований пенальті: Ланг, 51 (Б)

"Атлетіко" – "Байєр" – 2:2

Голи: Карраско, 22, Де Пауль, 50 – Діабі, 9, Хадсон-Одой, 29

Нереалізований пенальті: Карраско, 90+8 (А)

Група C

"Інтер" – "Вікторія" Пльзень – 4:0

Голи: Мхітарян, 35, Джеко, 42, 66, Лукаку, 87

"Барселона" – "Баварія" – 0:3

Голи: Мане, 10, Чупо-Мотінг, 31, Павар, 90+5

Група D

"Тоттенхем" – "Спортінг" – 1:1

Голи: Бентанкур, 80 – Едвардс, 22

"Айнтрахт" – "Марсель" – 2:1

Голи: Камада, 3, Коло Муані, 27 – Гендузі, 22

У квартеті A комфортні перемоги здобули фаворити групи. "Наполі" забив двічі в дебюті зусиллями Сімеоне. Аргентинець спершу реалізував вихід віч-на-віч із Макгрегором після передачі Ді Лоренцо. А потім головою замкнув навіс Руя з лівого флангу. А добив "Рейнджерс" за 10 хвилин до свистка Естігор.

Тим часом мерсисайдці дотиснули "Аякс" на виїзді на межі двох таймів. Під завісу першого Салах елегантно підсік м'яч над кіпером після передачі Хендерсона. Натомість на старті другої половини "Ліверпуль" завдав подвійного удару – Нуньєс зіграв головою на випередження під час кутового, а Елліотт поцілив у ближній кут після розрізної передачі Салаха.

У групі B "Брюгге", який гарантував собі місце в плей-офф, несподівано зазнав домашнього фіаско від "драконів". Португальці забили чотири м'ячі без відповіді. Героями "Порту" стали Таремі (2 голи) та Отавіу (2 асисти). Забивали ж гості на будь-який смак: Еванілсон і Еустакіо – на добиванні, Таремі – двічі в один дотик.

Тим часом у Мадриді суперники оформили гольовий фестиваль. "Байєр" двічі виходив уперед: Діабі реалізував момент із лінії воротарського, а Хадсон-Одой переграв Облака в ближньому бою після пасу Амірі. Та "матрацники" відігралися. Це Карраско класним ударом із лінії штрафного поцілив у нижній кут, а на старті другого тайму відпасував Де Паулю, який обвідним пострілом вдруге зрівняв.

Не вийшло боротьби в квартеті C. "Нерадзуррі" розбили "Вікторію" у Мілані. Побиття чеського гранда розпочали перед перервою, коли Мхітарян головою з кількох метрів замкнув навіс Бастоні, а Джеко підставив ногу під простріл Дімарко. Після ж перерви боснієць оформив дубль, скориставшись скидкою Мартінеса. Добив гостей Лукаку – гренадер обігрався з Корреа та пробив без шансів.

"Баварія" натомість ще раз довела недосконалість "Барси". Мюнхенці гарантували перемогу в стартові півгодини двома голами. Спершу Мане вийшов переможцем рандеву з тер Штегеном після передачі Гнабрі. Згодом Чупо-Мотінг уник офсайдної пастки, втік від опонентів і з кута штрафного поцілив у дальній кут. Павар у доданий час ще раз показав, що каталонцям поки краще грати в Лізі Європи.

Нарешті в групі D інтрига закрутилася до максимуму після звітного туру. На вихід у плей-офф звідти досі претендують усі 4 команди. У фінальний день достатньо перемогти, щоб зіграти в 1/8 фіналу. 1 листопада "Марсель" прийме "Тоттенхем", а "Спортінг" зустрінеться з "Айнтрахтом".