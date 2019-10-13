Лига арабских стран призвала Турцию немедленно вывести войска из Сирии

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Турция должна вывести войска с территории Сирии, считают в Лиге

Министры иностранных дел арабских стран после переговоров в штабе Лиги арабских государств (Arab League - AL) в Каире потребовали "немедленного и безоговорочного" вывода турецких войск из Сирии. Об этом передает XinhuaNet.

По просьбе Египта встреча Совета министров иностранных дел AL состоялась через несколько дней после того, как Турция начала в среду наступление на контролируемые курдами районы в северо-восточной Сирии, граничащие с южной Турцией, после вывода войск США из этого района.

В совместном заявлении по итогам встречи высокопоставленные арабские дипломаты осудили турецкое нападение как "нарушение Устава ООН и резолюций Совета Безопасности ООН, призывающих сохранить единство Сирии".

"То, что Турция делает в Сирии, является военным наступлением, которое нарушает международое право", - сказал генеральный секретарь AL Ахмед Абул-Гейт, обвиняя Анкару в совершении военных преступлений и преступлений против человечности в Сирии.

Абул-Гейт предупредил, что наступление Турции представляет угрозу как для региональной, так и международной стабильности, призывая международное сообщество взять на себя ответственность за прекращение операции.

В конце встречи Лига арабских государств призвала Совет Безопасности ООН принять меры, чтобы "заставить Турцию прекратить военное наступление в Сирии и немедленно вывести свои войска из арабской стран".

Напомним, ранее президент Парламентской Ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори Паскье призвала Турцию прекратить военную операцию в Сирии.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в Сирии будет продолжаться. Он заверил, что действия Турции в Сирии и Ираке не направлены против территориальной целостности этих стран.