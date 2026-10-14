lifecell підняв тарифи для нових абонентів: скільки доведеться платити

Мобільний оператор lifecell з 14 жовтня змінив вартість тарифного пакета "Максі" для нових користувачів. Водночас для діючих абонентів умови обслуговування залишаються без змін, а також надається можливість зафіксувати ціну.
Про це повідомили в пресслужбі lifecell у коментарі РБК-Україна.
З 14 жовтня вартість пакета послуг на 4 тижні за тарифним планом "Максі" становить:
Для абонентів, які вже користуються тарифом "Максі", умови обслуговування залишаються без змін.
Крім того, для чинних абонентів надається можливість зафіксувати вартість тарифу до кінця 2027 року за умови своєчасної оплати кожного наступного пакета послуг: