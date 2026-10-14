lifecell поднял тарифы для новых абонентов: сколько придется платить

Что изменилось для новых абонентов

С 14 октября стоимость пакета услуг на 4 недели по тарифному плану "Макси" составляет:

Стандартная стоимость: 500 грн (вместо 400 грн при подключении до 13.10.26 включительно);

(вместо 400 грн при подключении до 13.10.26 включительно); Если номер идентифицирован/персонифицирован: 450 грн (вместо 350 грн);

(вместо 350 грн); Если номер перенесен (MNP): 270 грн. (стоимость осталась без изменений).

Условия для действующих пользователей и акция по фиксации цены

Для абонентов, уже пользующихся тарифом "Макси", условия обслуживания остаются без изменений.

Кроме того, для действующих абонентов предоставляется возможность зафиксировать стоимость тарифа до конца 2027 года при своевременной оплате каждого следующего пакета услуг: