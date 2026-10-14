lifecell поднял тарифы для новых абонентов: сколько придется платить

Мобильный оператор lifecell с 14 октября изменил стоимость тарифного пакета "Макси" для новых пользователей. В то же время, для действующих абонентов условия обслуживания остаются без изменений, а также предоставляется возможность зафиксировать цену.
Об этом сообщили в пресс-службе lifecell в комментарии РБК-Украина.
С 14 октября стоимость пакета услуг на 4 недели по тарифному плану "Макси" составляет:
Для абонентов, уже пользующихся тарифом "Макси", условия обслуживания остаются без изменений.
Кроме того, для действующих абонентов предоставляется возможность зафиксировать стоимость тарифа до конца 2027 года при своевременной оплате каждого следующего пакета услуг: