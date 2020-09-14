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Лидеры украинского тенниса ухудшили позиции в рейтинге WTA после US Open

Автор: Вера Олейник

Лидеры украинского женского тенниса Элина Свитолина и Даяна Ястремская ухудшили свои позиции в рейтинге WTA по итогам US Open (Открытого чемпионата США). Сильнейшая теннисистка Украины опустилась на одну строчку, а вторая ракетка Украины потеряла сразу четыре позиции.

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Обновленный рейтинг опубликован на сайте Женской теннисной ассоциации (WTA).

Свитолина, которая отказалась от участия в турнире, покинула топ-5 списка и занимает теперь 6 место рейтинга WTA. Ее опередила Наоми Осака, ставшая победительницей US Open-2020. Японка поднялась на шесть строчек - с 9 на 3 место.

Ястремская, приняв участие в турнирах в США, показала результат хуже, чем в прошлом году, поэтому не заработала очки в рейтинг и опустилась на 29 позицию.

В то же время Марта Костюк, которая пришла дальше всего из украинок на Открытом чемпионате США, поднимается сразу на 18 мест и располагается на 119 строчке. Она дошла до третьего круга US Open, где проиграла Наоми Осаке - чемпионке турнира.

Напомним, в нынешнем 2020 году рекордное количество украинских теннисисток стартовало на US Open. Сразу семь представительниц нашей страны попали в основную сетку турнира в одиночном разряде.

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Новости Украины рейтингТеннисЭлина СвитолинаДаяна Ястремская